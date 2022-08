Le Rendez-vous des artistes poursuit sur sa lancée

Le Rendez-vous des artistes, événement incontournable de la communauté de Saint-Léonard, sera de retour pour une 19e édition, du 19 au 21 août.

Pour le moment, environ 80 artistes ont confirmé leur présence à ce symposium d’arts visuels qui est vu par plusieurs comme le plus grand rassemblement d’artistes-peintres et de sculpteurs des Maritimes.

Ceux-ci viennent évidemment d’un peu partout en Ontario, du Québec, des États-Unis et des provinces des Maritimes.

«On s’attend à travailler fort pour aller chercher d’autres artistes de notre coin de pays», a indiqué la présidente de l’événement, Isabelle Desjardins.

Selon Mme Desjardins, quelques artistes ont dû annuler leur participation pour des raisons diverses. Cela signifie donc que quelques places restent ouvertes aux artistes qui souhaitent y prendre part cette année.

«Je dirais qu’il y a huit places qui sont libres, car nous avons réservé certains cabanons pour y mettre certaines choses.»

L’un de ces éléments, indique Mme Desjardins, est de l’eau pour les artistes. Selon la présidente, l’installation de grosses bouteilles d’eau vient réduire la consommation de petites bouteilles de plastique.

Selon elle, ce sont des efforts qui ont été faits par les organisateurs pour rendre l’événement un peu plus écoresponsable.

«On essaye de sauver l’environnement autant que possible alors on veut éviter d’avoir des bouteilles d’eau sur le site.»

Comme c’est le cas depuis 2018, l’édition 2022 du Rendez-vous des artistes aura lieu au parc Clarence Bourgoin de Saint-Léonard.

«Pour quelqu’un qui n’est jamais allé voir le site, c’est un endroit extraordinaire. Les gens qui viennent nous voir n’en reviennent pas. On est entouré d’un lac et nous avons nos petites cabanes que nous avons peintes cette année. On a mis beaucoup d’ouvrages dans nos cabanons.»

En plus de la présence de divers artistes touchant à des domaines comme la peinture, la sculpture, la joaillerie, il y aura aussi de l’animation musicale.

Bien qu’elle n’ait pas précisé ses objectifs en termes d’achalandage, Mme Desjardins a indiqué que le rôle des organisateurs est avant tout de soutenir les artistes et leur permettre de vendre le plus d’œuvres possible.

Parlant de soutien, le volet jeunesse sera encore en place pour la 19e édition du Rendez-vous des artistes. Un total de 31 élèves de l’École Grande-Rivière de Saint-Léonard ont participé en soumettant des œuvres qui sont exposées dans la municipalité quelques semaines avant la tenue de l’événement.