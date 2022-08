Les Belles-Soeurs: «Un succès monstre»

La tournée de la pièce des Belles-Soeurs s’achève à Caraquet et le moins que l’on puisse dire, c’est que c’est un succès pour l’équipe du Théâtre populaire d’Acadie.

Cela fait 21 fois que la distribution 100% acadienne de cette reprise de la comédie musicale des Belles-Soeurs a performé dans le Centre culturel de Caraquet.

Si l’on omet une date qui a été reportée à cause d’une comédienne qui a perdu la voix et des remplacements pour d’autres actrices pour régler ce problème, la tournée s’est passée sans accroc.

«Ça a été un succès monstre», a déclaré le directeur artistique et général de Théâtre populaire d’Acadie Allain Roy.

Plusieurs représentations ont annoncé complet, il y a même eu des listes d’attentes pour avoir une place. Malgré les autres spectacles et festivals qui ont eu lieu dans la région, notamment le populaire Festival acadien qui se déroule en ce moment, le public était présent pour passer du bon temps avec les Belles-Soeurs.

«On s’est aperçu durant la production que les gens étaient là pour avoir du plaisir et on avait autant de plaisir à jouer parce que le public était là, a affirmé Anne Godin, l’interprète d’Olivine Dubuc et la responsable des communications et du financement privé pour le Théâtre populaire d’Acadie. On avait une sorte de symbiose avec eux, on sentait leurs réactions, moi j’ai trouvé ça bien le fun.»

Après avoir assisté aux premières et dernières soirées, les réactions des spectateurs pendant le spectacle n’ont pas changé restent tout autant enthousiastes.

Si le succès est public, il est aussi critique, les commentaires sur les réseaux sociaux et de la population ont été dithyrambiques envers la production. Même pour ceux qui ont du mal avec les comédies musicales.

«Étonnement, il y a beaucoup de gens, même très proches de nous, qui nous ont dit qu’ils n’aimaient pas les comédies musicales, mais qu’ils avaient beaucoup apprécié la pièce, nous a fait part Allain Roy. Malgré les propos profonds et dramatiques, les gens reconnaissent une forme de célébration dans ce spectacle.»

La fin d’une aventure

Pour les comédiennes, ce fut une grande fierté et un grand bonheur d’avoir participé à cet événement. «On a eu tellement de plaisir, on a tellement fait une belle aventure avec les filles, ça nous a beaucoup nourris», a dit Anne Godin.

Elles ont donné le meilleur d’elles-mêmes, malgré leur horaire très chargé, performant presque chaque soir pendant quatre semaines, en plus d’un mois de répétition.

Elles ont cependant fait part d’une certaine mélancolie à terminer une aventure comme celle qu’elles ont vécu cet été. «On vient de vivre deux mois intenses ensemble, avec une équipe du tonnerre, beaucoup de support et d’amour, avance Gail LeBlanc DesRoches, l’interprète d’Angéline Sauvé. Ça fait bizarre, mais on est rendu là. Je pense que l’on va avoir les blues.»

Après avoir passé un été à se côtoyer, jouer, chanter et vivre ensemble, il est clair que ces dernières représentations vont être un grand moment d’émotions pour toutes les personnes qui ont participé au projet. «Ça va être très émouvant de jouer une dernière fois ensemble, on se prépare à ça depuis une semaine», ajoute Gail LeBlanc DesRoches.

Même si rien n’est encore confirmé et qu’il faut prendre en compte plusieurs paramètres, il est dans la volonté de l’équipe de remettre sur pied le spectacle pour l’été prochain.

«C’est envisagé, on va étudier toutes les possibilités», souligne Allain Roy.

Pour les actrices, ce serait une joie de revenir interpréter et chanter le texte de Michel Tremblay sur la scène de Caraquet. «Je vais donner la réponse tout de suite : Oui, absolument je voudrais, et je pense que c’est le cas pour la plupart, s’exclameGail LeBlanc DesRoches . On va le souhaiter, on va prier, on va se croiser les doigts pis les orteils pour que ça arrive.»