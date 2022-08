Satellite Théâtre dévoile une nouvelle saison riche et diversifiée

Bien installée dans son nouveau lieu de création La Base à Moncton, Satellite Théâtre se prépare à offrir deux nouvelles productions d’envergure aux distributions imposantes. La saison 2022-2023 comprendra une œuvre collective satirique sur les anxiétés contemporaines vues par des artistes de la diversité culturelle et un nouveau texte de Céleste Godin qui explore les questions existentielles.

Le lancement de la nouvelle saison s’est déroulé, samedi, dans les nouveaux locaux de la compagnie au Centre culturel Aberdeen dans le cadre du Festival Acadie Rock.

La Base se veut à la fois un lieu de création pour Satellite Théâtre et un espace convivial d’exploration et d’échanges ouvert à la collectivité artistique. Ce local intime peut accueillir une soixantaine de personnes.

«La région de Moncton offre des lieux artistiques qui sont généreux, sauf qu’on est toujours en manque d’espace de création. Ce qu’on se rendait compte aussi c’est qu’on est en manque d’espace de rencontre entre les artistes des arts vivants où les gens peuvent venir juste essayer des affaires sans que ça devienne des productions attachées à des sous qui sont des fois importants», a déclaré le directeur artistique de Satellite Théâtre et metteur en scène, Marc-André Charron.

En novembre, la compagnie présentera la pièce Wess Wess et autres stress, un travail de longue haleine qui a commencé il y a trois ans. Wess est un vieux mot de la culture islamique en langue arabe, l’équivalent de l’image du diablotin (dans la religion catholique) sur l’épaule qui susurre des choses à l’oreille, explique le metteur en scène. Cette œuvre est née d’un groupe d’artistes de la région de Moncton, de différentes origines culturelles. Le spectacle qui mettra en scène sept acteurs-créateurs porte sur les anxiétés contemporaines qui peuvent prendre différentes formes telles que la routine du travail, la parentalité, le statut matrimonial.

«Ce sont tous des gens qui travaillaient comme artistes, mais pas en théâtre et c’est leur projet. Notre compagnie on les supporte, on les guide, on les aide à faire leur projet, mais c’est vraiment leur écriture et leur regard sur le monde. Tout ce travail par rapport aux anxiétés contemporaines ou au stress contemporain, ils le filtrent à travers leur regard culturel», a poursuivi le metteur en scène.

Selon Marc-André Charron, ces questions accessibles à tous seront présentées sous un regard spécifique.

«Je pense que ça va être le fun pour le public de la diversité de se voir sur scène comme ça.»

Pour éviter les larmoiements et le dramatique, les créateurs ont opté pour la satire et un théâtre grotesque.

«Ce sont des sujets que l’on connaît tous, ça fait qu’au lieu d’être dans quelque chose de larmoyant, de dramatique, on va y aller dans le rire, dans le gras, dans le fun. Quand on ne sait plus comment pleurer, autant en rire.»

Le 14 août 2022. Marc-André Charron lors du lancement de la nouvelle saison artistique de Satellite Théâtre. Gracieuseté.

Bouée de Céleste Godin

Après Overlap, l’auteur·e de Moncton est de retour avec une nouvelle œuvre, Bouée, un projet en création depuis avant la pandémie. Cette fois, Céleste Godin s’attaque aux questions existentielles avec une perspective monctonienne.

«Comme d’habitude avec l’écriture de Céleste Godin, on est entre la critique, le côté abrasif et il y a aussi quelque chose de très bienveillant et bourré d’amour. On se promène entre ces tensions-là et on a une belle distribution. […] Je suis très excité parce que c’est quand même un gros spectacle au niveau technologique.»

La production sera très éclatée avec une distribution de six acteurs, dont Florence Brunet, Ludger Beaulieu, Philip André Collette et Sylvain Ward. Katrine Noël (Les Hay Babies) qui joue aussi dans la pièce co-signe la composition musicale avec Xavier Richard. L’artiste Angie Richard travaille aux projections vidéos. Le spectacle sera présenté en mars 2023.

Le directeur artistique avait envie que cette nouvelle saison ait de l’ampleur. Ils travaillent à ces deux productions depuis quelques années.

«On voulait que ce retour de pandémie se fasse en famille avec beaucoup d’amour.»

Des œuvres seront également présentées en tournée, dont Overlap de Céleste Godin qui sillonnera les routes du Canada à partir du 12 mai 2023.

«Une belle surprise, c’est que le réseau des diffuseurs anglophones en Atlantique a vraiment embarqué dans l’aventure.»

La pièce originale est présentée avec des surtitres. Satellite Théâtre a aussi d’autres projets en création.