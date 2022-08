Valérie Bouchard et le duo Chantal et Nicolas LeBlanc remportent la finale d’Accros18

Valérie Bouchard de Moncton et le duo Chantal et Nicolas LeBlanc de Dieppe ont remporté les honneurs de la 18e finale d’Accros de la chanson. Les étincelles dans les yeux, les artistes ont interprété avec conviction leurs compositions originales en français devant une foule enthousiaste.

La 18e finale d’Accros de la chanson a été présentée à La Caserne à Dieppe, dimanche soir, dans le cadre du Festival Acadie Rock. Voyageant du folk, au rock en passant par les ballades, la proposition musicale était variée à cette finale qui met en lumière la relève musicale francophone.

Quelques minutes après avoir été couronnée lauréate de la catégorie solo, Valérie Bouchard était visiblement émue.

«Je suis sur le bord de pleurer. Je suis vraiment contente. Quelle belle expérience! Les gens, la chance d’être sur la scène et de rencontrer tout le monde», a exprimé l’auteure-compositrice-interprète qui a séduit les juges et le public.

Celle qui s’inspire de diverses influences musicales, s’accompagnant au piano et à la guitare, est repartie de la soirée avec une foule de récompenses, dont celles du Coup de coeur du public, du Gala de la chanson de Caraquet, du Théâtre Capitol et de la Maison de la culture de Shippagan. Ces prix lui permettront d’offrir des prestations.

Valérie Bouchard, lauréate de la catégorie solo. – Acadie Nouvelle: Sylvie Mousseau Les lauréats de la catégorie groupe, Nicolas et Chantal LeBlanc, en compagnie d’Ophélie Chiasson de la FJFNB qui leur a remis le prix. – Acadie Nouvelle: Sylvie Mousseau Valérie Bouchard, lauréate de la catégorie solo. – Acadie Nouvelle: Sylvie Mousseau Le duo Chantal et Nicolas LeBlanc, lauréat de la catégorie groupe. – Acadie Nouvelle: Sylvie Mousseau

Le duo formé de Chantal LeBlanc et son frère Nicolas, âgés de 14 et 16 ans, a impressionné également les juges. Il a triomphé dans la catégorie groupe. À l’issue des résultats, ils étaient surpris et heureux.

«Le concours nous a permis de gagner de l’expérience, de se faire de nouveaux amis, de jouer la musique sur scène et c’est toujours un plaisir d’être avec ma sœur sur scène. C’est quelque chose qu’on aime partager ensemble», a confié Nicolas LeBlanc.

La formation de Dieppe a remporté aussi le prix du Festival Acadie Rock et du Pays de la Sagouine.

Les lauréats du concours reçoivent également des bourses, des formations, des invitations à des événements ainsi que des sessions de mentorat offertes par les différents partenaires du concours.

C’est le groupe rock 3Dimensions qui a ouvert avec énergie la soirée. Cette formation de Fredericton est également repartie de Dieppe avec quelques récompenses, dont le prix Coup de coeur du public, catégorie groupe, et celui de la Maison de la culture de Shippagan (groupe).

Cinq auteurs-compositeurs-interprètes et groupes de différentes régions de la province étaient en finale. Chacun des artistes a interprété deux chansons originales. Les finalistes ont su surmonter leur stress et les quelques petits pépins techniques qui se sont produits au cours de la soirée. Le porte-parole d’Accros 18, Matt Boudreau, qui a interprété quelques chansons en deuxième partie a souligné le talent et le calibre élevé des finalistes. Celui qui en 2012 remportait le concours avec son groupe Razzia, estime qu’Accros de la chanson est unique en son genre.

«Ç’a toujours été une belle gang, on est très chanceux d’avoir ce concours pour les francophones de la province et ça a été un plaisir d’en être le porte-parole cette année», a-t-il affirmé.

Amélie Léa LeBlanc de Dieppe et Amélie Gautreau d’Edmundston étaient aussi parmi les finalistes de la catégorie solo. Le groupe Monarchie de Bathurst qui avait également atteint la finale n’a pas été du spectacle dimanche soir, puisqu’un des membres participe au Festival international de la chanson de Granby en ce moment.

Destiné aux élèves des écoles secondaires francophones de la province, le concours est organisé par la Fédération des jeunes francophones du Nouveau-Brunswick et ses partenaires. Le jury était composé d’artistes et de travailleurs culturels de différentes régions de la province, soit Jason Guerrette, Julie Frigault et Catherine Blondin.