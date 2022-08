Vélo Fiesta: partager la joie par la danse

Il y a de ces spectacles qui vous emportent. Avec leur énergie communicative, le cabaret déambulatoire Vélo Fiesta, un pot-pourri de rythmes latino-américains et contemporains, invite la foule à entrer dans la danse. Petits et grands ont répondu à l’appel en rejoignant les quatre interprètes sur la scène.

De passage au Festival danse atlantique (adfda), les interprètes de Vélo Fiesta donnent près d’une dizaine de prestations à Moncton, Dieppe et Shediac cette semaine. La troupe qui déambule en vélo s’est arrêtée au Parc du Centenaire à Moncton mardi. Une petite foule, principalement des enfants, a accueilli les danseurs cyclistes avec bonheur. Ce spectacle inclusif va au-delà du simple divertissement, soulignent les concepteurs Ariana Pirela Sanchez et Eduardo Ruiz Vergara.

«Ça a l’air d’un projet juste divertissant, mais pour moi, le plus important, c’est de renforcer la révolution de la joie, comment la joie peut changer notre relation avec l’autre. Oui, on se divertit, mais il y a quelque chose de profond. Toutes les danses ne doivent pas être nécessairement intenses pour apporter quelque chose. C’est de danser ensemble, partager, rencontrer l’autre à travers la danse. On voit l’effet que ça apporte chez les gens. On est content et ils partent heureux», a expliqué l’interprète et chorégraphe en entrevue à l’issue du spectacle.

Ce projet est né à Montréal pendant le confinement. Avec son projet d’abord appelé Sérénade dansée, Ariana Pirela Sanchez se promenait dans les ruelles afin d’offrir des prestations de danse devant les balcons des gens. L’idée alors était de voir de la danse à distance. Le projet a évolué depuis la pandémie et avec la rencontre d’Eduardo Ruiz Vergara. Ce dernier lui a proposé de se déplacer plus rapidement en utilisant des bicyclettes, devenant ainsi Vélo Fiesta. Un spectacle hautement énergique, parfois même acrobatique, puisant dans les racines colombiennes d’Eduardo Ruiz Vergara et vénézuéliennes d’Ariana Pirela Sanchez. La tradition croise aussi des formes de danse plus contemporaines.

«Quand on a développé l’idée du projet, on avait une liste immense de musique, mais dans la sélection c’était vraiment spécifiquement pour faire cette idée de fiesta. L’idée c’est d’installer la fête et que les gens dansent avec nous», a mentionné l’interprète.

Parmi les styles, on retrouve la salsa, la cumbia, dans un mélange électro-afro-latin contemporain expressif. Difficile de ne pas bouger sur cette musique. Ce n’est pas du pur folklore puisqu’ils intègrent divers styles, même quelques acrobaties afin de surprendre le public.

«Oui il y a la tradition qui est importante, ça nous rattache à nos racines, mais on est aussi des danseurs professionnels en danse contemporaine, donc on utilise ces éléments pour justement projeter encore plus et faire un mélange qui va plaire aux gens en fait.»

Les danseurs cyclistes du spectacle Vélo Fiesta à leur arrivée au Parc du Centenaire. – Acadie Nouvelle: Sylvie Mousseau Les interprètes du spectacle Vélo Fiesta invite le public à danser. – Acadie Nouvelle: Sylvie Mousseau Ariana Pieral Sanchez et Eduardo Ruiz Vergara du spectacle Vélo Fiesta. – Acadie Nouvelle: Sylvie Mousseau

Échanges culturels

Eduardo Ruiz Vergara estime que ce genre de spectacle festif favorise un échange interculturel dans la joie et le partage.

«Bien évidemment notre culture est différente et il y a une proximité à l’autre qui est différente. Comment est-ce que nous en tant que danseur latino-américain, on peut partager cette joie d’être ensemble, se rapprocher, être avec l’autre et danser ensemble. C’est ça que le projet porte en soi.»

À l’écoute du public, ils interagissent avec les gens. Sur la scène, leur plaisir de danser se transmet aisément à la foule. Pour Ariana Pirela Vergara, l’authenticité des émotions est primordiale.

«C’est plaisant de danser et de reconnecter avec nos racines et voir la réaction des gens, les enfants, les adultes, quand on leur dit allez on danse, ils se sont levés tout de suite.»

C’est la première fois qu’ils présentent leur spectacle à l’extérieur de Montréal. En tournée à Moncton, ils offrent des prestations jusqu’à jeudi. La troupe sera au Parc Rotary et Pascal-Poirier à Shediac, mercredi, et au Parc Rotary à Saint-Anselme (Dieppe) jeudi.

Ils étaient aussi de la Fête du 15 août au Parc des arts du Sommet à Moncton. Le Festival de danse se poursuit jusqu’au 21 août.