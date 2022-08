Déplacé pour éviter la pluie, le spectacle d’Acadie Rock fait vibrer le Capitol

C’est au sec et sous les dorures du Capitol que le grand show du 17 août a finalement eu lieu hier soir. Pour éviter la pluie, les organisateurs du festival Acadie Rock avaient décidé de déplacer le spectacle, initialement prévu au parc Riverain.

«On voulait surtout éviter d’abîmer les instruments et on avait peur d’avoir beaucoup moins de monde sous la pluie», explique Joëlle Tougas, directrice de production du festival.

Depuis lundi, les équipes du Capitol se sont alors préparées pour assurer ce plan B en recrutant cinq bénévoles pour la soirée.

Au niveau du public, rien n’aurait pu empêcher d’apprécier cette belle programmation avec les Hay Babies, Klô Pelgag et Les Louanges en première partie de soirée. Même si les avis divergent au sujet de la solution de repli.

«On est déçu, l’importance de la musique c’est de transmettre l’énergie aux artistes. Là c’est plus compliqué en étant assis», regrette Christophe Nadeau. Pour éviter au public de rester statique dans la salle 5h, décision a été prise de partager le concert en deux, en organisant une sorte d’after party au centre Aberdeen avec le Winston Band et Menoncle Jason. Pour autant, après quelques musiques, à peine, toute la salle était déjà debout en train de se déhancher.

«C’est la meilleure solution en dernière minute», considère Caroline Doucet, en ayant tout de même préféré un chapiteau. «Mon oncle est heureux, l’acoustique est bien meilleure au Capitol», ajoute Geoffroi Massicotte. Au fur et à mesure du passage des artistes sur scène, le Capitol est pourtant devenu de plus en plus chaud et a fait vivre un spectacle inédit au public.