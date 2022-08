Peanut Butter Sunday: du punk rock acadien

Dans le paysage musical depuis environ deux ans, le groupe Peanut Butter Sunday de la Baie Sainte-Marie donne un nouveau souffle au punk rock en chantant dans la langue acadienne. Le chanteur et guitariste Michael Saulnier promet un spectacle très fort à Moncton qui déplace de l’air.

Le groupe est formé de Michael Saulnier, André LeBlanc (batterie), Normand Pothier (guitare) et Jacques Blinn (basse). Ces deux derniers font également partie de Cy et de l’orchestre de P’tit Belliveau. Ils débarquent au Festival Acadie Rock afin d’offrir une prestation dans le cadre d’un grand concert mettant en vedette principalement des musiciens du sud-ouest de la Nouvelle-Écosse. Ce spectacle se veut un clin d’œil à la région hôtesse du Congrès mondial acadien en 2024.

Il n’y pas de groupe punk rock qui chante en acadien, fait remarquer Michael Saulnier. C’est ainsi qu’avec son coloc Normand Pothier, il a eu l’idée de remédier à cette situation en fondant Peanut Butter Sunday.

«Je fais aussi du folk et j’ai une chanson qui s’appelle Poisson magique et ça finit manière de rock’n’roll, punk à moitié, et puis, j’étais en train de l’enregistrer et Normand a dit elle sonne vraiment bien.»

Leurs influences sont nombreuses: Blink-182, Green Day, Wisard et bien d’autres. Le chanteur raconte que Normand Pothier est un grand amateur de musique punk. Tout naturellement, ils ont saisi leurs guitares et commencé à composer des pièces. Puis, ils ont invité des amis musiciens à se joindre à eux. Depuis, ils ont créé quelques pièces originales qui se retrouveront sur un album dont la sortie est prévue en novembre. Ils ont lancé une première chanson, Soleil, qui annonce les couleurs de cette formation punk rock au style grunge et désinvolte. Paroles parfois crues avec une pointe d’ironie, leurs pièces sont livrées avec une puissance qui brasse la cage.

«Ces jours-ci, les gens sont un peu frustrés, stressés économiquement, écrire des tounes de punk et puis les “blaster” c’est une manière de « release » (libération).»

Ils mènent tous d’autres carrières en parallèle. Avant Peanut Butter Sunday, Michael Saulnier avait toujours joué seul du folk avec sa guitare et son harmonica.

«Être dans un band avec tes amis sur la scène, en train de courir et sauter partout spécialement avec la musique punk, ça défoule.»

Chanter en français

Le groupe affiche fièrement sa culture et sa langue acadiennes de la Baie Sainte-Marie. Pas question pour Michael Saulnier de chanter autrement.

«C’est de même qu’on parle. C’est pas mal important. Je ne vais pas chanter en Monctonien ou en Québécois, je ne connais pas ça.»

Jusqu’en 2019, l’artiste composait surtout en anglais, croyant que c’était plus facile.

«Je me suis rendu compte que c’est plus facile et plus le fun d’écrire en Acadien.»

En chantant en français, cela leur permet aussi de se produire dans des festivals acadiens et francophones. Quand il compose, il commence par la mélodie pour ensuite écrire les paroles.

«J’essaie de trouver un bon flot.»

En plus de leurs compositions, ils revisitent le répertoire bluegrass en version punk. Cette formation donne un premier spectacle au Nouveau-Brunswick. À l’humour un peu décalé, ils ne veulent surtout pas trop se prendre au sérieux comme en témoigne le nom du groupe.

«On fait un spectacle pas mal fort, énergique, moi je vais probablement perdre une couple de pounds (livres) en spectacle. J’aime bouger, je suis hyper actif avec une guitare dans les mains. Ça va chanter, ça va crier… On va faire nos pièces originales et une couple de reprises et on va juste avoir un “great time” (un bon temps), parce que je n’ai jamais joué à Acadie Rock avant.»

La formation qui a déjà donné plusieurs spectacles en Nouvelle-Écosse monte sur la scène du Festival Acadie Rock ce jeudi. Le spectacle étant prévu au Parc Riverain pourrait être déplacé à l’intérieur en cas de pluie. Julie Aubé, Sluice, Lydia Képinski, P’tit Belliveau seront aussi du concert.