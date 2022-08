Luc De Larochellière et Andrea Lindsay: les V.I.P. de Voir Miscou et mourir

Le couple Luc De Larochellière et Andrea Lindsay ont charmé le public de Voir Miscou et mourir lors d’un concert V.I.P. à l’église Sainte-Cécile.

La série de spectacles Voir Miscou et mourir en est déjà à la moitié de sa programmation de 2022. Des artistes reconnus comme Joëlle Rabu, Mélanie Haché et Wilfred LeBouthillier ont déjà offert de grandes performances dans le phare de Miscou et à l’église Sainte-Cécile à Petite-Rivière-de-l’Île.

Mercredi a été une grande journée pour le festival. C’était en effet la soirée V.I.P. avec un spectacle de Luc De Larochellière et Andrea Lindsay à l’église Sainte-Cécile.

Les deux artistes, un couple dans la vie, sont très appréciés dans le milieu musical. Ils ont tous les deux eu une carrière prolifique, notamment Luc De Larochellière qui a commencé dans les années 1990 et qui a gagné de nombreux prix.

En 2012 et 2019, ils ont surtout deux albums en duo.

Parmi leurs admirateurs se trouve Sandra LeCouteur, la fondatrice de Voir Miscou et mourir. «Luc De Larochellière est un artiste majeur au Québec, affirme Sandra LeCouteur. Si vous écoutez ses textes, c’est fabuleux, il n’y a pas d’autres textes qui ont été écrits comme ça au Québec, c’est un grand artiste. Il est comparable à Léo Ferré pour moi.»

Les trois chanteurs se sont croisés de temps en temps et Sandra LeCouteur leur a proposé de participer au Festival. Faute de tournées et autres situations, il aura fallu quatre ans pour que le couple participe aux concerts organisés dans la région de Miscou.

«On essayait de coller ça avec des tournées que l’on avait et ça ne fonctionnait jamais, raconte Luc De Larochellière. Cet été on n’avait rien, j’ai appelé Sandra et je lui ai dit que s’il restait de la place, on monterait juste pour toi. C’est comme ça que l’on est ici.»

L’accueil chaleureux de l’Acadie

Après avoir jugé qu’un événement de ce genre soit trop gros pour être tenu au Phare de Miscou, le spectacle s’est tenu à l’église, ce qui n’a quand même pas déplu au couple qui a profité de l’acoustique de l’endroit pour donner le meilleur spectacle possible.

C’est la première fois que Luc De Larochellière et Andrea Lindsay participent à Voir Miscou et mourir. C’était aussi la première fois qu’ils performaient seulement en duo avec deux guitares, sans d’autres musiciens pour les accompagner.

«On a monté ça expressément pour ici, donc on commençait quelque chose de nouveau quelque part», a raconté l’auteur-compositeur-interprète québécois.

Les deux musiciens ont été charmés par le caractère chaleureux des Acadiens. Ils ont notamment été présents au tintamarre de Caraquet et on avoué avoir été ému par tous ces gens qui se rassemblent.

Ils ont retrouvé ça dans le public de leur concert. «C’est chaleureux, c’est encourageant, ça fait du bien, souligne Andrea Lindsay. Ça joue dans le spectacle soi-même de juste savoir que c’est un public accueillant et chaleureux qui nous attend. C’est rassurant. On a donc tendance à donner le meilleur de nous même.»

Spectacle et buffet

Ce concert était particulier parce qu’il était V.I.P. Les gens qui ont acheté leurs billets ont eu le droit à la fin du spectacle de prendre part à un buffet avec vin, huîtres et autres mets, mais aussi de rencontrer les artistes. Une tradition d’une dizaine d’années pour laquelle Sandra LeCouteur s’est inspiré de ses tournées en Europe.

«J’ai été en tournée en France et bien souvent, on mange, on boit, on socialise avec les gens, c’est fantastique, a déclaré Sandra LeCouteur. Je me suis dit pourquoi on fait pas ça en Acadie. On sort d’un show puis on s’en va chez nous, ça a comme pas d’allure.»

Une occasion pour le public et les artistes de passer une bonne soirée en bonne compagnie.

«On dirait que quand tu finis un show comme ça et que tu viens manger avec les artistes, le bonheur continue. Ce qu’ils vont retenir, c’est cette soirée.»

Luc De Larochellière et Andrea Lindsay ont un autre concert le 18 août. C’est dans leur désir et celui de Sandra LeCouteur de retourner pour une autre année à Voir Miscou et mourir, cette fois en performant dans le mythique phare.

«Ils vont revenir, ça c’est sûr, annonce la chanteuse originaire de Miscou. Puis on va les mettre dans le phare, il faut qu’ils vivent ça.»