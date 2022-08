Maude Sonier accède à la finale de Granby

Maude Sonier accède à la finale du 54e Festival international de la chanson de Granby. L’auteure-compositrice-interprète de Miramichi se sent particulièrement gâtée de pouvoir poursuivre cette expérience qu’elle perçoit comme une belle vitrine sur la scène professionnelle.

L’artiste acadienne de 19 ans figure parmi les cinq finalistes du plus grand concours d’auteur-compositeur au Québec. Elle passe donc à l’étape ultime du concours qui aura lieu au Palace de Granby, le 24 août.

Celle qui a également mis la main sur le Prix Coup de plume de la SPACQ (Société professionnelle des auteurs et compositeurs du Québec) pour la qualité de son texte et sa relation avec la musique de sa chanson, Les saisons, s’est dite étonnée d’atteindre la finale.

«J’ai été très surprise parce que je me suis inscrite au début juste sur un coup de tête parce qu’il y a des amis qui m’avaient encouragée. Ce n’était pas vraiment dans mes plans d’appliquer pour Granby cette année. J’ai mis mon nom dans la pile et je ne m’attendais même pas à me rendre en demi-finale, donc déjà de pouvoir participer aux ateliers, j’étais plus que contente. Quand ils ont dévoilé les noms des finalistes, j’étais un peu sous le choc parce que j’avais presque oublié qu’il y avait une finale. […] C’est vraiment cool!», a exprimé Maude Sonier en entrevue à l’issue du dévoilement.

Retenue pour la grande finale

Pour les Néo-Brunswickois, il y a deux façons d’atteindre la demi-finale, soit en remportant le Gala de la chanson de Caraquet ou par le processus des auditions comme la plupart des candidats.

Maude Sonier a traversé l’ensemble du processus. Elle a commencé par envoyer un document audio en ligne pour ensuite être choisie parmi les 100 candidats invités à auditionner en personne devant les juges. De ces 100 candidats, le jury a sélectionné 18 demi-finalistes. Au terme des demi-finales, elle a été retenue pour la grande finale.

Aussi présidente de la Fédération des jeunes francophones du N.-B. (FJFNB), l’artiste est une habituée des concours musicaux. Elle a triomphé, entre autres, à Accros de la chanson en 2021 et elle s’est retrouvée parmi les finalistes du Gala de la chanson de Caraquet cet été, sans toutefois remporter de prix.

Grâce à un prix de l’entreprise Le Grenier Musique en 2021, elle a développé du nouveau matériel avec l’auteur-compositeur-interprète Matt Boudreau. Ce sont ces nouvelles chansons qu’elle a interprétées à Caraquet et à Granby.

Elle raconte que les ateliers offerts par le Gala de la chanson de Caraquet et le Festival de Granby lui ont permis d’être beaucoup plus confiante lors de la demi-finale. Elle avoue qu’elle s’est surprise elle-même en montant sur la scène.

«Ça fait deux semaines que je suis ici (Granby), pendant la première semaine, on avait de deux à trois ateliers avec des professionnels par jour. C’était vraiment des classes de maître autant sur le côté créatif de la chose que sur le fonctionnement de l’industrie. Je donne beaucoup de crédit à ça.»

Si bien qu’en arrivant à la demi-finale, toute cette formation lui a donné beaucoup d’aplomb pour sa prestation.

Tout comme pour la première ronde, elle préfère ne pas trop se faire d’attente en vue de la finale. Elle se sent surtout très choyée d’avoir été choisie, d’autant plus que le calibre est très élevé, note-t-elle.

«Les concours, je crois fortement que c’est très subjectif et que ça peut tomber sur n’importe qui à chaque fois. Je suis juste vraiment contente d’être là, je vais le prendre comme une autre expérience, une autre belle vitrine, une belle chance de ‘‘performer’’ devant des professionnels de l’industrie.»

À la finale, les lauréats sont choisis par le vote d’environ 100 professionnels. «Juste ça pour moi, je trouve ça énorme, de savoir qu’il y a 100 professionnels qui vont me voir chanter.»

Maude Sonier lors de sa prestation aux demi-finales du Festival international de la chanson de Granby. – Gracieuseté Maude Sonier – Gracieuseté

Entre le folk et la pop

Maude Sonier, dont l’univers se situe entre la pop et le folk, s’intéresse à la musique depuis son enfance. Elle a commencé à suivre des leçons de piano à l’âge de 6 ans, puis a appris à jouer de la guitare à 12 ans. Elle s’accompagne tantôt à la guitare, tantôt au piano. À l’école, elle s’est initiée tôt aux spectacles de variétés. La musicienne et chanteuse a commencé à composer ses propres chansons en 9e année, notamment pour le concours Accros de la chanson.

«La présidente (FJFNB) dans le temps, Sue Duguay, qui a gradué à mon école m’a encouragé à écrire. Ça a adonné en même temps que Raphaël Butler est venu à notre école pour donner des ateliers d’écriture.»

Les paroles de ses pièces s’inspirent de ses émotions et d’histoires basées en partie sur son vécu. «J’utilise la musique comme façon de parler de choses dont je ne parlerais pas de vive voix.»

Les groupes acadiens Écarlate et Ananas étaient aussi des demi-finales du Festival international de la chanson de Granby.

La finale se tient le mercredi 24 août. La Charpie, Chino, Zéphir Bielinski et Oli Féra sont les autres finalistes.