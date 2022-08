Un grand concert avec Gregory Charles pour les 100 ans du Capitol

Le Théâtre Capitol présentera un grand spectacle pour son 100e anniversaire qui mettra en vedette l’artiste québécois Gregory Charles et l’orchestre néo-brunswickois Tutta Musica. Les artistes proposeront un voyage dans le temps en musique.

Le concert bilingue se tiendra le 6 octobre, marquant ainsi l’ouverture du Théâtre Capitol. Gregory Charles et les musiciens de l’ensemble revisiteront certains des moments les plus illustres de l’histoire du théâtre, en interprétant des pièces mémorables des dernières décennies.

«Ce sera le spectacle du siècle!», affirme la direction de l’établissement culturel emblématique de Moncton.

La soirée, événement phare du 100e anniversaire, sera animée par Josée Boudreau et Curtis Sullivan (les comédiens qui joueront les rôles de Maria et du Capitaine dans la production The Sound of Music de l’hiver 2023).

D’autres événements figurent à la programmation anniversaire, dont des spectacles du Ballet atlantique du Canada et de Symphonie Nouveau-Brunswick.

Le Théâtre Capitol organisera, cette saison, trois journées Portes ouvertes, dont la première se tiendra le 18 septembre. Lors de ces événements, la communauté sera invitée à découvrir le lieu historique par le biais de visites guidées, d’expositions de photos et d’une projection de film gratuite. La direction du théâtre a commencé à préparer une exposition historique permanente qui sera présentée dans les espaces publics du complexe.

Rappelons que le 6 octobre 1922, le Théâtre Capitol a ouvert ses portes pour la première fois à l’occasion de la projection du film muet My Old Kentucky Home.