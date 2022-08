Acadie Rock franchit le cap des 10 000 festivaliers

Avec environ 10 000 festivaliers, les organisateurs d’Acadie Rock à Moncton dressent un bilan positif. Si la météo est venue jouer les trouble-fêtes à quelques moments, il reste que l’événement a été couronné de succès, affirme le directeur général Éric Cormier.

Le 11e festival qui s’est déroulé du 12 au 21 août a rassemblé plus d’une soixantaine d’artistes de tous les milieux aussi divers que possible, oeuvrant dans plusieurs disciplines artistiques; musique, théâtre, littérature, variétés, cinéma, art visuel et danse.

«L’Acadie en 2022, c’est des gens de partout, de tous les milieux donc on essaie d’être le plus représentatif de ce qui est l’Acadie d’aujourd’hui donc je pense que oui ça se reflète à travers la programmation, les artistes et même le public du festival», a déclaré Éric Cormier.

Ce dernier a souligné qu’ils ont pris très au sérieux les menaces de mort proférées à l’égard des artistes de la communauté queer peu avant le spectacle du 15 août. Il rappelle que le festival a une politique de tolérance zéro pour ce genre d’action violente.

Les Hay Babies en spectacle au Festival Acadie Rock. – Gracieuseté: Elisa Peter La foule au spectacle du Festival Acadie Rock. – Gracieuseté: Elisa Peter Les Hôtesses d’Hilaire en spectacle au Festival Acadie Rock. – Gracieuseté: Elisa Peter

De grands moments

Parmi les moments marquants, figurent certainement le tintamarre et le spectacle du 15 août qui a attiré environ 8000 spectateurs au Parc Riverain, au dire des organisateurs.

«De voir Lisa LeBlanc chanter Ma vie c’est d’la marde sur les épaules de Serge Brideau avec les drags queens et puis Jeremy Dutcher qui arrive en invité surprise. Y a eu plein de beaux moments comme ça à travers le festival où les artistes se sont sentis confortables de créer des collaborations.»

Les organisateurs avaient prévu trois grands spectacles extérieurs, mais celui du 17 août a été déplacé à l’intérieur, dans deux salles, en raison de la pluie. Le Théâtre Capitol et la Salle Bernard-LeBlanc ont affiché complet.

Le spectacle extérieur du 18 août mettant en vedette surtout des artistes du sud-ouest de la Nouvelle-Écosse a attiré entre 500 et 700 spectateurs. Là encore, la pluie a un peu perturbé les activités.

«Le spectacle était super beau. On a eu de la pluie pendant le spectacle et avant le spectacle donc ça a possiblement découragé un peu les gens à venir, mais la foule qui était là a beaucoup apprécié ce spectacle. Des super bons artistes de la Nouvelle-Écosse. Lydia Képinski, pour moi, ça a été vraiment une super belle performance. J’avais hâte de la voir en live. P’tit Belliveau a donné tout un show aussi.»

Compte tenu de la météo, les organisateurs sont satisfaits de l’achalandage qui se compare à celui de 2019 avant la pandémie.

«C’est sûr que nos attentes étaient un peu plus grandes avec la possibilité d’avoir trois spectacles extérieurs, mais on en a juste eu deux avec les adaptations météo, mais c’est la réalité des spectacles extérieurs en festival. Des fois, il faut s’adapter.»

L’ouverture des festivités avec la rétrospective des Hay Babies ayant offert un spectacle intime, le Fricot Show, la soirée de poésie Gérald-Leblanc, le spectacle Arabika, les concerts à la Salle Bernard-LeBlanc ont conquis les festivaliers, a ajouté Éric Cormier.

«C’est extrêmement positif. Finalement, c’est de retrouver le public. On a senti ce contact entre le public et les artistes, des deux côtés […]. Ils étaient tellement contents de se retrouver sur une scène devant des gens.»

En 2020, le Festival a été présenté en format 100% virtuel. En 2021, les organisateurs avaient opté pour la prudence en réduisant la capacité d’accueil des lieux de spectacle.