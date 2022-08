La programmation des Éloizes est dévoilée

L’Association acadienne des artistes professionnels du Nouveau-Brunswick (AAAPNB) a dévoilé mardi soir le contenu de la programmation de l’édition 2022 des Éloizes.

L’événement qui vise à souligner le talent et le travail des artistes acadiens se déroulera du 28 septembre au 1er octobre, à Petit-Rocher.

La direction artistique des Éloizes 2022 a été confiée à l’actrice, animatrice et chanteuse Isabelle Cyr.

Des activités pour les jeunes dans les différentes écoles du District scolaire francophone Nord-Est en présence d’artistes invités et l’Expo Éloizes, une galerie d’art qui sera installée à l’édifice municipal, précéderont l’ouverture officielle de l’événement et débuteront dès le 19 septembre.

La programmation 2022 des Éloizes repose principalement sur des prestations musicales d’artistes tels que Danny Boudreau, Laurie LeBlanc, Émilie Landry, Matt Boudreau, la Famille LeBlanc, et Nathalie Renault.

Des projections de films acadiens, un festin littéraire avec auteurs et un chef cuisinier de renom, une matinée avec Roland Gauvin et son ami Monsieur Crapaud ainsi qu’une rencontre entre l’artiste Édith Butler et le sénateur René Cormier figurent également à la programmation.

«J’avais envie de retrouvailles après les deux ans de COVID-19 que nous avons vécu, de rencontres avec le public et entre les artistes eux-mêmes. Les Éloizes vont représenter un véritable festival de quatre jours à Petit-Rocher», a indiqué Isabelle Cyr.

«Ce qui est merveilleux avec les Éloizes, c’est de vouloir en donner pour tous les goûts et tous les âges», a ajouté l’artiste originaire de Moncton.

La mairesse de Petit-Rocher a insisté sur le fait que c’est la première fois que les Éloizes sont présentés dans une municipalité qui compte moins de 2000 habitants.

«Accueillir les Éloizes, c’est un privilège et un cadeau pour la population», a affirmé Rachel Boudreau.

L’AAAPNB et la municipalité de Petit-Rocher ont dévoilé depuis belle lurette l’identité des finalistes des Éloizes 2022, dont les prix seront remis le samedi 1er octobre lors de la soirée de clôture de l’événement.

Phil Comeau, Laurie LeBlanc, Joseph Edgar et Renée Blanchar figurent dans la liste des artistes sélectionnés les plus réputés dans le cadre de la soirée qui se veut la plus importante des Éloizes.

Caroline Bélisle (découverte de l’année et artiste de l’année en théâtre) et Emilie Grace Lavoie (découverte de l’année et artiste de l’année en arts visuels) ont reçu deux nominations en prévision du gala.

Édith Butler recevra pour sa part le prix Hommage pour sa contribution inestimable aux arts et à l’Acadie.

Parmi les artistes qui monteront sur scène lors du gala télévisé et animé par Matthieu Girard, notons la présence de Laurie LeBlanc, Patsy Gallant, Édith Butler et Joseph Edgar.