Pas toujours facile d’attirer le public en salle en dehors des festivals

Si les grands festivals en Acadie ont fait courir les foules cet été, des plus petits lieux de diffusion ont eu davantage de difficultés à attirer des spectateurs. Pour sa première saison, la série Les Soirs d’été au Euston Park à la plage Parlee a dû écourter sa programmation en raison de la faible réponse du public.

Avec une programmation ambitieuse d’une cinquantaine de spectacles prévus du 10 juin au 3 septembre, Les Soirs d’été avaient pour but d’offrir une nouvelle scène aux artistes et une première série musicale variée et complète à la plage Parlee. Or, cette première expérience a connu des hauts et des bas, admet le propriétaire du complexe Euston Park, Gene Cormier, qui attribue cette situation à divers facteurs.

Certains spectacles se sont passablement bien vendus, tandis que d’autres n’ont pas suscité autant d’intérêt – les billets ne se vendant pas beaucoup à l’avance – si bien que certains concerts ont été annulés pendant l’été.

«On ne voulait pas que les artistes jouent devant 8, 12 ou 15 personnes, alors on leur demandait s’ils voulaient continuer», a précisé M. Cormier.

Les organisateurs ont décidé d’abréger la saison de deux semaines. Il restait six spectacles prévus à la fin août et au début septembre. C’est Theresa Malenfant qui a clôturé la saison le 13 août. Selon Carol Doucet du Grenier musique, responsable de la programmation, la situation au Euston Park n’est pas isolée. Beaucoup de petites salles au Nouveau-Brunswick tout comme ailleurs au pays ont rencontré des défis de public.

«Les gros festivals ont super bien marché. Il y a du monde partout, mais les petites salles, ça a été très difficile. C’est comme ça partout. Il faut dire qu’à Shediac, il y a beaucoup de shows dans les restos et c’est quasiment tous des spectacles gratuits», a commenté Carol Doucet.

Pour l’instant, elle n’envisage pas de répéter l’expérience à l’été 2023, ayant déjà trop de projets en cours. Au départ, les responsables du parc provincial et du restaurant croyaient que les campeurs des environs se déplaceraient pour assister aux spectacles, mais il semble que ce ne fut pas le cas. D’après Gene Cormier, environ 2000 personnes ont assisté à l’ensemble des concerts. La salle située sur la terrasse supérieure du Euston Park peut accueillir environ 150 personnes.

«C’est à nous à continuer de trouver la bonne formule»

Gene Cormier qui ne baisse pas les bras songe déjà à une formule un peu différente pour la prochaine saison estivale incluant des concerts gratuits et payants. Il envisage d’entreprendre des démarches pour obtenir du financement afin de l’appuyer dans son projet. Il estime que cette première version des Soirs d’été leur permettra d’aller plus loin en développant le concept.

«Pour moi de mon côté, ça a été un succès. Il y a eu des hauts et des bas, mais c’est ça la vie. […] C’est à nous à continuer de trouver la bonne formule et d’avoir le soutien du gouvernement et autres partenaires (financiers). »

Gene Cormier souhaite offrir un volet musical à son restaurant, rappelant que le parc provincial avec l’ensemble de ses infrastructures est beaucoup plus qu’une plage. Le Festival Inspire est d’ailleurs sur les lieux cette semaine en offrant une panoplie d’activités.

Estimant que la salle du deuxième étage du complexe est sous-utilisée, il veut pouvoir l’offrir non seulement à des groupes et des mariages, mais à des artistes qui veulent se produire en spectacle.

«On peut continuer à montrer c’est quoi notre coin de pays pas juste avec la nourriture, mais avec la musique», a ajouté le propriétaire de l’établissement qui mise sur les produits locaux.

À son avis, même si les retombées économiques n’ont pas été très élevées, les Soirs d’été ont fait découvrir des musiciens au public et permis à des artistes de se produire en concert, surtout après deux années de pandémie.

«En fin de compte, en sortant de la pandémie, les artistes avaient besoin de jouer. Malgré qu’on a dû couper ça tôt, il y a beaucoup de positif à en sortir. La collaboration avec Le Grenier musique, je la referais.»

Des musiciens comme Daniel Léger, Claude Cormier et Émilie Landry se sont produits dans le cadre de cette série de spectacles cet été.