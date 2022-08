Country Fest à Dieppe: plus de 20 000 spectateurs attendus

Les préparatifs vont bon train en vue du premier YQM Country Fest à Dieppe qui mettra en vedette de grands noms de la musique, tels que Florida Georgia Lina, Blake Shelton, Brett Young et Dean Brody. Les organisateurs attendent environ 20 000 spectateurs au cours de ces deux jours de concerts sur le site MusiquArt, les 26 et 27 août.

Le promoteur Sam Bourgeois de l’entreprise YQM (tiré du code de l’Aéroport international Roméo-LeBlanc du Grand Moncton) a affirmé que les préparatifs avancent rondement. Une centaine de travailleurs est déjà sur place afin d’aménager la scène mobile (arrivée de Montréal) d’une largeur d’environ 90 pieds et installer l’équipement audiovisuel, sonore et d’éclairage, ainsi que l’ensemble du site pour accueillir les visiteurs.

La vente de billets se déroule bien et laisse présager une foule d’environ 20 000 spectateurs sur un site qui peut accueillir 25 000 personnes, a fait savoir Sam Bourgeois. Ce sera une première à Dieppe. Les promoteurs locaux travaillent à ce projet depuis environ quatre ans.

Originalement, le festival devait être présenté en 2020, mais la pandémie les a forcés à reporter de quelques années leur rêve.

«Nous sommes vraiment fiers que ça ait lieu en fin de semaine», a déclaré M. Bourgeois lors d’une entrevue, deux jours avant le festival.

Ce sera aussi un premier événement d’envergure pour cette compagnie de production de Dieppe.

«La ville de Dieppe a un nouveau site qui a été bâti exactement pour quelque chose qu’on fait. La musique country a toujours été en grande demande dans les Maritimes et on est fier de l’amener ici à Dieppe.»

Blake Shelton est juge à l’émission The Voice et il navigue sur la scène musicale depuis plus de 20 ans. – Archives

Une programmation ambitieuse

Une dizaine de chanteurs et groupes monteront sur la scène du Country Fest vendredi et samedi, afin d’offrir un programme musical varié. Le Festival accueille quelques-unes des figures incontournables de la scène country actuelle. La plupart des artistes sont des États-Unis, à l’exception de Dean Brody et High Valley de l’Ouest canadien.

Parmi les plus connus, l’incontournable duo de Nashville, Florida Georgia Line, qui accumule les succès depuis 12 ans, dont le célèbre titre Cruise. Cette formation qui se produira vendredi offre des prestations énergiques, souligne le promoteur. Quant à Blake Shelton (samedi soir), il n’a plus besoin de présentation. Natif de l’Oklahoma, celui qui est juge à l’émission The Voice navigue sur la scène musicale depuis plus de 20 ans.

«Évidemment, les artistes américains viennent très rarement au Canada, encore plus rarement aux Maritimes. Ce sont des gros noms, un gars comme Blake Shelton, c’est un nom que pas mal tout le monde connaît avec The Voice. Ce sont des mégas vedettes, mais quand même on voulait avoir aussi des artistes canadiens. Ils sont bien aimés.»

«Dean Brody, c’est un des plus gros artistes canadiens country à part Shania Twain. High Valley est un groupe qui fait beaucoup de bruit dans le country canadien. Je pense qu’ils sont rendus à huit singles numéro un sur les radios. On est fier de les avoir vendredi pour commencer le party.»

Figure aussi l’étoile du country pop Brett Young, le chanteur Scott McCreery qui a remporté le concours Américan Idol en 2011, ainsi que Jordan Davis, Kameron Marlowe, Callista Clark et Runaway June.

Peut-être un peu moins connu que les autres artistes, Runaway June est une formation à découvrir, au dire des amateurs de country.

«On est vraiment fier de notre programmation, beaucoup de profondeur.»

Il mentionne qu’il pourrait y avoir quelques invités surprises des Maritimes, peut-être des musiciens francophones, sans toutefois préciser les noms.

Les promoteurs souhaitent en faire un événement annuel.

Environ 400 travailleurs, bénévoles et agents de sécurité œuvreront sur le site pendant le festival. Des stands de nourriture et de boissons seront aussi aménagés. Les portes ouvriront à 13h et la musique débutera à 15 h pour se poursuivre jusqu’à 23h. Les gens peuvent se procurer des billets en ligne (site web du YQM Country Fest) ou à la porte.