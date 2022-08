Joey Robin Haché dévoile les chansons tristes et joyeuses de Plywood Joe

Qui est Plywood Joe? Un personnage d’ouvrier un peu rebelle imaginé par Joey Robin Haché qui en a fait son alter ego, lui permettant ainsi d’explorer un nouvel univers musical ancré dans son coin de pays, la baie des Chaleurs. C’est en quelque sorte le cousin du nord de Menoncle Jason.

Joey Robin Haché fait paraître le premier volume de son nouveau projet Plywood Joe accompagné du groupe Les mangeux de baloni. (Matt Boudreau, Maxence Cormier, Mathieu Émond et Justin Doucet ). Dix chansons au style country, folk, punk avec une touche de rock’n’roll composent cet opus.

Un retour aux sources estime l’auteur-compositeur-interprète de South Tetagouche près de Bathurst. Il réfléchit à Plywood Joe depuis environ dix ans. Tout un nouvel univers s’est ouvert devant lui en explorant cette facette plus près de ses racines.

Si Plywood Joe ressemble à son milieu d’origine, il reste que sa réalité d’artiste est différente de celle des travailleurs ouvriers. Il s’est inspiré, entre autres, de son père charpentier.

«J’ai une très grande admiration pour les charpentiers, c’est du travail qui est ardu, je les vois travailler à des 40 degrés sur des toitures, moi je pourrais jamais faire ça, si je peux mettre un clou à la bonne place, c’est déjà bon», raconte le chanteur s’estimant peu doué pour la construction de bâtiment. Son talent réside plutôt dans la construction de chansons.

Pendant dix ans, il a essayé de comprendre un peu ce qu’était la vie de son père. Il a lui-même travaillé comme journalier pendant quelques années.

«Ce que les gens me racontaient, je trouvais ça drôle, mais en même temps extraordinaire…»

L’album Plywood Joe et les mangeux de baloni, volume 1, de Joey Robin Haché. – Gracieuseté

Valeur poétique

Pour cet album, il explore la langue et les expressions régionales. Il voit dans cette langue une valeur poétique qui peut être transmise en chanson.

En décembre 2021, il a composé la première chanson, Jackhammer, autour de la dépendance à la caféine. En optant pour un alter ego, cela lui permet d’aller ailleurs.

«Plywood Joe c’est pas une caricature, c’est très près de ces personnes-là. C’est pour ça que ça m’a pris tellement de temps parce que je voulais vraiment bien comprendre cet univers. Il y a des chansons qui sont extrêmement drôles, mais qui tournent aussi un petit peu autour des défauts du personnage et ses méandres au niveau financier, interpersonnel et professionnel. […] Ça fait un heureux mélange de chansons tristes et joyeuses que j’ose croire relient beaucoup plus de monde qu’avec Joey Robin Haché qui expérimente beaucoup plus que Plywood.»

Un nouveau départ

Coréalisé avec Matt Boudreau, l’album a été enregistré dans un petit studio de manière assez brute, avec peu d’équipement. Il a troqué ses expérimentations musicales pour les bottes de travail et le DIY (Do it yourself, fais-le toi-même), se sentant ainsi plus près du «plancher des vaches».

«Dans le procédé, je voulais que ça se rapproche d’un travailleur automne qui veut se faire un genre de carrière en musique, mais qui n’a pas tout l’équipement et qui ne sait pas trop comment ça marche. C’est comme intéressant que je me mette dans ces bottines-là parce je connais beaucoup de choses dans l’industrie, mais pas Plywood. Il faut vraiment que j’efface toutes mes connaissances et que j’arrive flambant neuf sur la scène.»

À certains égards, on décèle une certaine ressemblance avec l’univers de Dédé Fortin et des Colocs, notamment dans la puissante chanson Lucifer révélant le côté sombre de Plywood Joe.

Joey Robin Haché précise que le premier album des Colocs a servi de référence sonore pour le matriçage.

Après avoir fait un spectacle de lancement au Festival Acadie Rock, il sera sur la scène en solo au Parc Riverain à Moncton, ce jeudi à 20h, dans le cadre de la série Acoustica. L’album Plywood Joe et Les mangeux de baloni (volume I) est disponible uniquement en ligne pour l’instant.

Joey Robin Haché complète aussi un projet d’album personnel avec le compositeur et réalisateur Gil Mortio de la Belgique. Une avant-première du spectacle se tiendra en octobre au Festival Francofaune en Belgique.