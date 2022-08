Daniel Léger prépare son premier court métrage d’animation un peu spécial

IJL – Réseau.Presse – Acadie Nouvelle

L’artiste multidisciplinaire Daniel Léger réalise un premier court métrage d’animation intitulé Je m’appelle Daniel, à partir d’une technique artistique très rarement utilisée qu’il appelle technique de fumage.

Il y a quelques années, l’artiste a rêvé qu’il réalisait un film avec le feu et la suie. «Je voyais des images en suie. Je me suis levé au milieu de la nuit et j’ai commencé à écrire un scénario», raconte-t-il. Là, il s’est demandé qui pourrait créer des dessins avec une telle matière.

«J’avais rêvé à un harfang des neiges en suie», dit-il. Il a fait une recherche sur internet parmi les artistes travaillant avec le feu et il est tombé sur un dénommé Steven Spazuk qui avait dessiné un harfang des neiges en suie. Le chanteur de Saint-Thomas dit avoir été vraiment impressionné par ce qu’il a vu.

L’artiste acadien est entré en contact avec M. Spazuk. Il lui a parlé de son scénario et lui a confié vouloir raconter sa vie à partir d’images de suie.

«Déjà que les techniques de fumage sont rares dans le monde, le fait de l’animer, à notre connaissance, ça n’a jamais été fait», déclare Daniel Léger. Ce dernier a alors proposé son scénario à l’Office national du film du Canada qui l’a accepté.

Dans ce film, le réalisateur raconte sa propre histoire. «C’est vraiment personnel, je suis vraiment à cœur ouvert. Je suis vulnérable dans ce film-là, avoue-t-il. Je te dirais que c’est une quête identitaire parce que c’est à partir de tous les noms que j’ai eus dans ma vie.»

Par exemple, son nom Daniel Léger vient de son oncle décédé quelques mois avant sa naissance. «Je suis né le 6 janvier 1980, le jour des rois, alors je me croyais un roi pour un bout de temps», dit-il en riant.

Les personnages de son enfance, les zorro, cow-boys, Yvon Durelle et autres seront probablement représentés dans son film.

En 2011, Daniel Léger dit avoir eu sa première manie et a été diagnostiqué bipolaire. «C’est comme si je m’identifiais comme un chaviré.

out d’un coup, je passe d’un roi à un chaviré. Donc, c’est cette quête identitaire qui est un peu à la base du film. La maladie mentale prend de la place dans ça, il y a des tabous dans ça. Il y a des choses dont je n’ai jamais parlé.»

«À la fin de la journée, je m’appelle Daniel et je l’accepte, confie l’artiste acadien. Je ne me définis pas comme un bipolaire. Ça ne me définit pas, mais ça fait partie de moi», ajoute-t-il.

Cela fait depuis 2011 qu’il songe à raconter son histoire avec ses hauts et ses bas.

«C’est vraiment me mettre à nu, mais je suis prêt à le faire, et je l’assume.»

Un travail colossal

Le court métrage sera d’une durée de huit minutes. Pour une seule seconde du film, l’artiste Steven Spazuk doit préparer huit dessins pour créer le mouvement. «Donc, tu imagines le nombre de dessins qu’il a besoin de faire!», illustre Daniel Léger.

«Le calcul qu’on fait, c’est que ça va lui prendre huit heures pour faire une seconde. Donc, ça pourrait lui demander quelques années avant qu’il ait terminé son travail. C’est minutieux alors ça va lui prendre au moins deux ou trois ans», informe le réalisateur.

Daniel Léger a procédé au tournage d’images de référence la semaine dernière dans la région.

«On a été faire des tournages à l’Université de Moncton et chez nous, à la grange du chaviré (à Saint-Thomas). On a fait différents lieux, parce que le tournage c’est juste des scènes de référence pour l’animateur. Lui (Steven Spazuk) a besoin de dessiner à partir des mouvements qui existent déjà. On a créé les mouvements que l’on voulait.»

C’est le quatrième film réalisé par l’artiste acadien, mais son tout premier court-métrage d’animation.

«C’est une autre approche complètement. Je sors de ma zone de confort, mais à la base c’est toujours de raconter une histoire. C’est ça que j’aime faire dans la vie, que ce soit en musique, en cinéma ou en littérature», ajoute-t-il.