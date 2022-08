Dieppe dévoile son menu culturel pour la prochaine saison

Avec plus de 20 spectacles, une dizaine de cycles d’exposition, des ateliers et plusieurs grands rendez-vous, la 13e saison du Centre des arts et de la culture de Dieppe (CACD) propose un festin coloré, riche et diversifié mettant en vedette une cinquantaine d’artistes. Des spectacles et activités en musique, chanson, théâtre, humour, improvisation, arts visuels, danse, cinéma et art du cirque composent la programmation 2022-2023.

Les responsables du CACD ont offert, jeudi, un tour d’horizon de l’ensemble de la programmation devant une soixantaine de personnes à la Caserne. Sous le signe de «l’abondance et de la diversité», le menu principalement francophone s’annonce bien garni.

Wilfred LeBouthillier, Vincent Vallières, P’tit Belliveau, Julie Aubé, Pierre Guitard, Chloé Breault, Lorraine Desmarais, Natasha Kanapé Fontaine, Shaun Ferguson et Art Richard figurent parmi la vingtaine d’artistes et de groupes qui se produiront en spectacle. À ceux-ci, s’ajoutent une vingtaine de créateurs qui exposeront leurs œuvres non seulement dans la galerie d’art, mais un peu partout dans le centre. Parmi eux, on compte notamment Barbara Safran de Niverville (exposition en cours dans la galerie), Nelson White, Charline Collette et Cynthia Dinan-Mitchell.

La directrice artistique du Centre, Sophie Doucette, souligne que leur premier objectif en concevant la programmation est de rejoindre différents publics.

«On voulait une programmation diversifiée qui allait s’adresser à différents groupes d’âge et aussi faire découvrir le centre à ceux qui ne le connaissent pas encore. Pour nous, c’était notre première pleine programmation depuis la relance des activités artistiques.»

Vincent Vallières se produira en spectacle au CACD le 9 décembre. – Gracieuseté La poète, slameuse et comédienne, Natasha Kanapé Fontaine, de produira en spectacle au CACD, le 17 novembre. – Gracieuseté P’tit Belliveau se produira en spectacle au CACD le 29 avril avec Julie Aubé en première partie. – Gracieuseté

Humour et théâtre

Le public aura droit aussi à de l’humour avec Mike Ward qui donnera le coup d’envoi à la nouvelle saison le 2 septembre. Le spectacle affiche déjà complet. Un peu plus tard dans la saison, L’Entrepôt du rire présentera une soirée réunissant plusieurs humoristes. Le Théâtre du Tsar sera de retour avec au moins trois nouvelles créations, dont une revue de fin d’année.

Le CACD accueillera des événements phare, dont le Festival international de slam/poésie en Acadie, la FrancoFête en Acadie, le FICFA et le Salon du livre de Dieppe qui rassemblera plus d’une cinquantaine d’auteurs. Les activités Un midi, un pays! présenté de concert avec le CAFI (Centre d’accueil et d’accompagnement francophone pour immigrants) et Ciné du monde sont de retour.

Le Centre qui a également une vocation communautaire et pédagogique offre une série d’ateliers de peinture, dessin, poterie, art du cirque, couture et tai-chi pour les enfants et les adultes, en plus du projet Harmonie pour tous.

Sophie Doucette a bon espoir que le public sera au rendez-vous. «On l’a vu cet été avec le succès du retour des festivals que les gens ont le goût de sortir et de consommer la culture. J’ai vu que le Festival Acadie Rock a dépassé les 10 000 festivaliers et d’un autre côté, on espère que ces festivaliers seront au rendez-vous aussi pour nos événements.»

La direction du centre a lancé un nouveau programme d’abonnement, avec une série de bénéfices pour les membres.

«C’est une façon pour nous de réengager le public et de développer un sentiment d’appartenance au CACD», a ajouté Mme Doucette.

L’ensemble de la programmation et les billets pour tous les spectacles sont disponibles sur le nouveau site web du CACD.