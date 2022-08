Une foule immense et Gwen Stefani au YQM Country Fest à Dieppe

La toute première édition du YQM Country Fest à Dieppe s’est terminée samedi soir avec la participation surprise de la populaire chanteuse américaine Gwen Stefani qui est montée sur scène en interprétant trois chansons.

Acclamée par la foule, l’artiste californienne a tout d’abord interprété la pièce Don’t Speak, immense succès de la formation No Doubt qui a été numéro un dans plusieurs pays après sa sortie en 1996.

La chanteuse a par la suite interprété Happy anywhere et Nobody but you en duo avec le chanteur country Blake Shelton, principale tête d’affiche du festival.

Samuel Bourgeois, principal organisateur du festival, s’est dit plus que satisfait de l’événement qui a attiré environ 20 000 spectateurs au site musiqART durant deux jours.

«C’est mission accomplie, c’est difficile de demander mieux pour un festival et une fin de semaine!», a indiqué le promoteur de l’événement.

«Gwen Stefani suivait Blake Shelton qui est son conjoint, nous savions que c’était une possibilité de la voir à notre festival. Nous avons appris à seulement quelques heures du spectacle qu’elle monterait finalement sur scène», a ajouté Samuel Bourgeois.

Fort du succès de l’événement, ce dernier a indiqué que le YQM Country Fest sera assurément de retour en 2023.

«On va bientôt s’asseoir et commencer à travailler sur la formule du festival, on va améliorer un peu la programmation du festival qui sera plus gros et plus reconnu d’année en année.»

Environ 450 employés et bénévoles ont contribué au succès de l’événement. Certains d’entre eux continueront d’œuvrer sur le site jusqu’à lundi afin de démonter les installations du festival.