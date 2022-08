Country Fest: vive déception pour les musiciens locaux

Des problèmes de communication et de logistique seraient à l’origine de l’annulation des prestations des artistes Jacques Comeau et Andy Bast au YQM Country Fest à Dieppe. La tournure des événements a déçu les musiciens locaux et leurs représentants.

Jacques Comeau devait monter sur la scène du Country Fest samedi, alors que la prestation d’Andy Bast était prévue vendredi à 13h. Or à quelques jours du festival, les artistes étaient toujours en attente d’informations techniques sur le spectacle. Jacques Comeau s’est donc rendu sur le site MusiqArt pour tenter d’obtenir des réponses du producteur.

«C’est moi qui a été obligé d’aller sur le site le jeudi soir parce que j’avais des réponses à donner à mes musiciens et aux techniciens. Il y a plein de logistiques qui tournent autour de ça et c’est là que la surprise m’a été donnée», a raconté l’auteur-compositeur-interprète de Dieppe qui devait ouvrir pour Blake Shelton.

C’est à ce moment qu’il a appris que l’équipe artistique de la tournée américaine doit approuver au préalable tout artiste qui monte sur la scène principale avec les têtes d’affiche. Et la demande n’aurait pas été faite. Ce genre de clause est assez répandue dans l’industrie musicale, surtout quand il est question de grandes vedettes.

«Tout le monde a pris un coup de panique parce qu’on avait zéro droit de monter sur la scène. Si on montait sur la scène, ça aurait compliqué les choses, c’est-tu vrai ou pas vrai, mais jusqu’au point de dire que Blake Shelton ne chanterait pas.»

Jacques Comeau qui s’estimait privilégié de faire partie de ce festival est déçu de la tournure des événements plus particulièrement pour les six musiciens qui devaient l’accompagner.

«C’est une grosse étape pour moi dans ma carrière. J’étais content et en plus c’était local, c’était chez nous.»

À son avis, ce festival lui aurait fourni une vitrine incroyable et certainement ouvert des portes. Les promoteurs ont proposé aux artistes locaux d’ériger une seconde scène pour leur permettre d’offrir leurs prestations, mais selon Jacques Comeau, cette option est survenue à la dernière minute. D’après lui, l’intention était peut-être là, mais il n’y avait pas de véritable volonté.

«On a manqué cette fois-ci, mais on va s’organiser pour regagner ailleurs. On regarde vers l’avenir maintenant», a ajouté le chanteur acadien.

Un manque de communication

Andy Bast a vécu sensiblement la même situation que Jacques Comeau, a expliqué sa gérante Johanne Lirette. Elle souligne qu’elle a commencé à avoir des inquiétudes quand elle a vu que les artistes locaux ne figuraient pas sur les publicités du festival. Et pourtant selon Mme Lirette, les ententes étaient conclues depuis février.

«Jeudi (la veille du concert), il (le promoteur) m’a écrit, désolé, j’ai les mains liées avec les contrats des headliners (tête d’affiche), accepterais-tu un autre stage (scène)?»

Elle lui a alors demandé où se trouvait cette scène et plus de détails techniques sur le son et la publicité. Aucune réponse n’est venue. Frustrée par la situation, elle a relancé le promoteur le vendredi matin, mais toujours sans réponse. Elle a donc annoncé sur les réseaux sociaux que le spectacle d’Andy Bast était annulé puisque les exigences de leur accord n’avaient pas été respectées, rappelant que les artistes ont besoin d’un minimum d’équipement pour donner leur spectacle. Mme Lirette déplore surtout le manque de communication entre les représentants de YQM Productions et les artistes concernés.

«Je n’ai jamais eu une situation comme ça. J’ai travaillé avec les plus grands festivals, des artistes émergents ont fait le Stampede, Big Valley, Cavendish et y’ a jamais personne qui ne m’a pas rappelé dans un délai raisonnable étant donné qu’ils sont occupés.»

Elle soutient que si elle avait obtenu des réponses, elle aurait probablement accepté que son artiste donne son spectacle même si ce n’était pas sur la scène principale. Celle-ci souligne que les musiciens ont refusé d’autres engagements pour être du festival.

«Au départ dans ces festivals, on n’a pas beaucoup d’argent, puis c’est un spot que tous les artistes veulent et c’est les rares fois où j’accepte un prix plus bas parce que la visibilité est quand même assez grande. C’est un potentiel de gens qui aiment le country et c’est une façon de faire découvrir un artiste dans un potentiel immense.»

Le promoteur l’a rappelé lundi matin après la tenue du festival.

Volet francophone négligé

D’après l’entente entre la Ville et YQM Productions, il est indiqué que le promoteur «s’engage à assurer quotidiennement un volet francophone acadien le vendredi et le samedi dans la programmation.»

Dans un courriel, une porte-parole de la cité acadienne a ajouté que des «raisons incontrôlables de dernière minute n’ont pas permis à YQM de respecter cette clause».

«Les explications fournies par YQM Productions à ce sujet ont été acceptées par la municipalité. Cela fera partie du post-mortem entre YQM Productions et la municipalité», précise-t-on.

La municipalité n’a pas fait de contribution financière à l’événement, mais elle a fourni une partie des services qui viennent avec la location des installations telles que le nettoyage du site.

Joint lundi, le promoteur Samuel Bourgeois a admis qu’il a rencontré quelques problèmes de logistique, mais dans l’ensemble le festival est une réussite, estime-t-il.

«Oui, on voulait avoir des artistes locaux. C’était nos intentions, mais il y a plusieurs variables qui étaient en jeu, malheureusement hors de notre contrôle. C’est tout ce que nous allons dire pour le moment», a affirmé le promoteur de YQM. L’entreprise de production en est à l’organisation de son premier festival d’envergure.

Il n’a pas fourni davantage de détails sur ces variables. Pour ce qui est d’une possible compensation financière aux artistes pour leur perte, il s’est abstenu de commentaires.

Samuel Bourgeois a ajouté qu’il était en communication avec la Ville de Dieppe afin de travailler avec ses représentants pour assurer un volet d’artistes locaux et francophones au prochain festival. L’entente avec la municipalité peut s’étendre jusqu’à trois ans.

Rappelons que le Country Fest qui avait pour tête d’affiche Blake Shelton et Florida Georgia Line a attiré une foule d’environ 20 000 personnes vendredi et samedi.