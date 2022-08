Deuxième album de Mentana: une véritable épopée musicale

Traversé par un sentiment de résilience et de voyage, le nouvel album de Mentana, Rise from the Wreck, «décloisonne le folk», en étant porté par un élan cinématographique.

Le couple Robin-Joël Cool et Viviane Audet estime que ce deuxième opus qui arrive six ans après Inland Desire représente bien où ils sont rendus maintenant.

Si le folk demeure au cœur de leur projet, il reste que l’album a quelque chose d’épique avec des orchestrations plus libres qui amènent des paysages visuels à la musique, souligne Robin-Joël Cool. Chaque chanson est un peu comme un petit film musical qui raconte une histoire. Ce n’est pas étonnant pour ces deux musiciens qui composent aussi de la musique pour le cinéma.

En dix ans, la formation a vécu quelques transformations. Le bassiste Erik West-Millette (Marie-Jo Thério, Zachary Richard, Bob Dylan, Whitehorse et Neil Young) un ami et collaborateur de longue date du couple, s’est joint à la formation qui compte aussi le batteur Yannick Parent. Philippe Brault signe la coréalisation de l’album.

«Tout d’un coup c’est devenu naturel quand on a voulu avoir un espèce d’élan cinématographique d’approcher Erik West-Millette. C’était comme le candidat idéal. Ça nous a amenés à décloisonner le folk et vraiment de permettre d’être à jour avec ce qu’on faisait», a expliqué le chanteur et guitariste acadien.

Selon celui-ci, la collaboration avec Philippe Brault et l’ajout du bassiste leur ont permis de s’éclater dans la création. Selon Viviane Audet, cette nouvelle collaboration leur a donné le goût de se dépasser comme musiciens.

«Je trouve qu’il (Erik West-Millette) est venu élever nos propres exigences envers nous-mêmes et envers le projet. J’ai l’impression qu’avec cet album, on est allé vraiment au bout d’où est-ce qu’on pouvait aller comme musiciens.»

La pandémie a fait en sorte qu’ils ont eu beaucoup plus de temps que prévu pour réaliser ce deuxième opus.

«On s’est permis des arrangements qui n’en finissaient plus de finir comme dans les pièces Outsider ou encore Black Steel Dragon sur la tragédie de Lac-Mégantic avec des cuivres.»

D’autres musiciens se sont greffés au groupe, dont le violoniste Tommy Gauthier qui apporte aussi une touche particulière à cette œuvre, estime le chanteur.

Le groupe livre un album personnel et familial. Les chansons sont inspirées par des personnages ayant habité la vie du couple et des expériences plus personnelles. La plupart des pièces racontent des histoires de gens qui se relèvent après une épreuve.

Robin-Joël Cool souligne qu’il s’est inspiré un peu de Gordon Lightfoot qui a écrit des chansons sur de grands drames sans tomber pour autant dans le pathétique.

«Pour moi, c’est lumineux cet album-là même si Denis est parti, même si cet enfant on l’a perdu, même si Mégantic est arrivé. J’avais le goût de faire un album dans la lumière.»

La fabuleuse histoire d’un cow-boy

L’album s’ouvre sur l’histoire de son grand-père Sandy qui a eu une vie assez rocambolesque. Après 20 ans de vie à travailler à travers le Canada, notamment comme gardien de troupeau de chevaux dans l’Ouest, son grand-père est revenu à l’âge de 35 ans dans la région de Tracadie pour fonder une famille avec Rosanna Chiasson. C’est l’histoire de Rosanna qui conclut la collection de 11 titres. Une première chanson française pour Mentana.

«J’aimais l’idée qu’on parle de Sandy au début de l’album et qu’on clôt avec Rosanne quand il est revenu un peu comme l’Odyssée d’Homère. Rosanna Chiasson qui restait à Bois-Hébert en arrière de Tracadie qui a élevé 14 enfants en français, là je trouvais que ça ne faisait pas de sens de parler d’elle en anglais», a mentionné la pianiste et chanteuse.

Cette première chanson en français leur ouvre de nouvelles possibilités et lève des barrières. Fredric Gary Comeau qui mène une carrière musicale en français et en anglais a collaboré à l’écriture des chansons.

Un legs

Robin-Joël Cool a créé toutes les chansons de l’album avec la guitare que lui a léguée Denis Richard.

«Ça a pris deux ans avant que j’ouvre la caisse et c’est là que j’ai commencé à écrire Sandy avec sa guitare de marque allemande Framus.»

Il a d’ailleurs composé une pièce, Denis King of the Night en son honneur.

Si certaines critiques au Québec à l’égard de leur premier album ont été plutôt tièdes, le couple ne s’est pas laissé abattre. Souvent appelé à composer de la musique pour l’univers des autres en cinéma, le projet Mentana vient en quelque sorte assouvir leur besoin de créer une œuvre commune plus personnelle.

«Moi personnellement ce que j’aime le plus dans la vie c’est de chanter avec Robin, marier ma voix à la sienne. En plus maintenant, de jouer avec Erik et Yannick Parent, j’ai comme l’impression qu’artistiquement je suis vraiment à ma place.»

Jusqu’à maintenant, leur nouvel album reçoit de très bonnes critiques, un quatre étoiles dans Le Devoir.

Un lancement est prévu le 12 septembre au Ministère à Montréal et le groupe compte éventuellement offrir un spectacle de lancement au Nouveau-Brunswick. L’album vient tout juste de paraître.