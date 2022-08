La série d’animation Féeli Tout s’en vient sur nos écrans

À 12 jours de la diffusion télévisuelle de la toute première série d’animation sur Féeli Tout, l’auteure jeunesse Cindy Roy, qui annonce aussi la sortie de son 25e livre, flotte sur un nuage.

Le projet de dessin animé éducatif sur la fée conteuse avec Les Productions Rivard et la chaîne TFO a commencé à se développer en 2019. L’auteure de Dieppe a terminé l’écriture des scénarios des 21 épisodes en mars 2021 pour ensuite passer en production. Près de 40 artisans de la firme Loogaroo à Miramichi ont travaillé à la réalisation des illustrations et de l’animation.

Si l’on se fie aux premiers épisodes, la facture visuelle de l’émission ressemble beaucoup aux livres. L’auteure y tenait parce que les enfants sont déjà attachés aux personnages. Chaque épisode de sept minutes a nécessité au moins un mois de travail. En voyant le résultat final, la scénariste a été émue.

«J’ai des frissons bord à bord même si c’est moi qui suis la scénariste. Je sais ce qui va apparaître dans la série, c’est moi qui l’ai écrite, mais de le voir, c’est comme si j’avais 5 ans. Je suis assise sur mon divan avec ma doudou et j’écoute mes bonshommes.»

Cindy Roy qui a écrit l’ensemble de la série souligne que ce ne sont pas les mêmes histoires que dans les livres. Chaque épisode aborde une thématique particulière liée à l’écologie, la biodiversité, les relations sociales, l’entraide, les différences, l’histoire et les liens communautaires.

«À la base, je suis enseignante. Donc je voulais que ce soient des thèmes qui sont abordés déjà en salle de classe, en maternelle, première et deuxième année. Avec TFO, qui est une télévision éducative, nous avons consulté les programmes éducatifs des différentes provinces.»

La fée conteuse et ses amis vivent une nouvelle aventure à chaque épisode. Les histoires commencent au pied du grand chêne où elle abrite ses livres. Même s’il s’agit d’une série télévisée mettant en scène des aventures au quotidien, le pouvoir des mots et le goût de la lecture se ressentent dans chaque épisode à l’image de la série littéraire.

«C’est très important pour la production, pour moi et pour TFO que ce soit présent parce que c’est ça qui représente Féeli Tout dans le fond parce que c’est sa mission.»

Une trentaine d’autres personnages, dont l’incontournable Oscargot, ami de Féeli Tout, Bibiane la bibliothécaire et Dani le gardien du marais, ainsi que plusieurs animaux font partie de l’émission. Le marais est au cœur de cette série comme dans les livres. Or les personnages seront appelés à voyager à travers le pays à trois reprises pendant la première saison. Ils iront, entre autres, à la rencontre des enfants de l’Île-du-Prince-Édouard et du Grand Nord.

Une nouvelle expérience

Cindy Roy raconte qu’écrire pour le petit écran a été une expérience très différente des livres. Elle ne pensait pas qu’elle allait aimer autant écrire pour la télévision.

«Je pense que je préfère ça parce que je suis conteuse. Écrire pour la télé, c’est vraiment mettre les mots dans la bouche des personnages, on n’a pas besoin de décrire parce qu’on le voit dans l’animation.»

La scripte-éditrice Danielle Létourneau (Watatatow, Annie Brocoli) l’a aidée dans sa tâche de scénariste. C’est un honneur, affirme l’auteure.

«Pour moi, ça a été un cadeau de travailler avec elle, donc j’ai appris et j’avoue que maintenant quand j’écris mes histoires, je les écris différemment, je pense que mon écriture est plus concise aussi.»

Une avant-première du dessin animé se tiendra le 10 septembre au Centre des arts et de la culture de Dieppe. La séance affiche déjà complet.

«Ça me touche beaucoup. Je veux faire une célébration pour justement célébrer les fans. À l’événement tapis rouge, je veux que les enfants soient à l’honneur que ce soit leur tapis rouge puisqu’ils viennent voir leur vedette à la télé.»

La première saison de la série d’animation Féeli Tout qui s’adresse aux enfants de 4 à 7 ans sera diffusée sur la chaîne TFO à compter du 11 septembre à 10h30. La série sera aussi disponible sur le site tfo.org à compter du 4 septembre. Chaque émission d’une demi-heure rassemble trois épisodes.

Y aura-t-il une deuxième saison? La fée conteuse «se croise les ailes très fort». Ils attendent une réponse très bientôt.

Cindy Roy qui a quitté l’enseignement en 2012 pour devenir conteuse et écrivaine à temps plein a publié le premier livre de la série Féeli Tout en 2014. Son 25e livre, le 5e tome de la série de romans Clochat veut ses 9 vies, la ruée vers l’or, sort ce jeudi 1er septembre.