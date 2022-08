Un court-métrage d’horreur réalisé par six jeunes de la Péninsule

Six jeunes de la Péninsule ont réalisé un film d’horreur durant l’été et ont présenté le résultat final à leurs proches et au public lors d’une projection spéciale, lundi soir.

Leah Huard, Rayanne Chawki, Aldéric LeBlanc, Milo Basque-Gravel, Céleste Basque et Aiden Cassie se sont réunis cet été pour réaliser Massacre anonyme, un court-métrage d’horreur dans lequel un tueur se venge des enfants qui ont maltraités sa petite fille.

Ils l’ont projeté en avant-première devant leurs familles, leurs amis et quelques curieux au Cinéma Péninsule de Tracadie.

Ils ont réalisé ce projet dans le cadre de Cinéma Académie, un atelier consacré à l’apprentissage de la création de films pour les jeunes. Cet atelier a été créé par Chris LeBlanc, projectionniste au Cinéma Péninsule et cinéaste amateur qui a étudié dans le domaine.

Il a eu l’idée pendant la pandémie, lorsque les activités pour les jeunes étaient plus restreintes et que beaucoup d’entre eux allaient au cinéma pour passer le temps. Il a décidé de créer un atelier sur la création d’un film afin de motiver les enfants pendant ces temps difficiles.

Il a enseigné les bases de la réalisation et a guidé les six jeunes de l’écriture jusqu’à la conception de leur film. Il est aussi l’interprète du tueur dans le court-métrage!

Pour lui et ses élèves, il était clair dès le début qu’ils allaient réaliser un film d’horreur. «On a tous eu l’idée de faire un film d’horreur, parce que c’est plus l’ fun à faire», explique Aiden Cassie. De plus, ils souhaitent projeter leur film lors d’une soirée d’Halloween qui aura lieu à l’Académie Sainte-Famille de Tracadie.

C’est dans ce lieu que le groupe a pu filmer leur film, avec l’autorisation des responsables. Ils avaient la liberté de tourner partout dans l’édifice. Certaines pièces les ont même inspiré pour la conception du court-métrage. «La première chose que je leur ai dite, c’est d’aller visiter le sous-sol de l’Académie Sainte-Famille, a raconté Chris LeBlanc. Quand ils sont tombés là-dedans, il se sont dit que le lieu est parfait pour une atmosphère de film d’horreur. Les idées ont commencé à déborder.»

Pendant près de dix jours de tournage, les six jeunes cinéastes ont beaucoup appris sur comment réaliser un film, que ce soit les choses plus faciles et créatives à faire, mais aussi les aspects plus compliqués d’un tournage. «Tout au long du processus, il y avait des petits défis, mais je pense que c’était la meilleure partie, parce qu’apprendre à les surmonter c’était vraiment cool», se souvient Milo Basque-Gravel.

Ce projet a été un véritable travail d’équipe. «On a tous mis des petites affaires de tout le monde, affirme Aldéric LeBlanc. Un peu de l’écriture de tout le monde, un peu de la réalisation de tout le monde, pis on a tous eu la chance de jouer dedans. C’était vraiment une belle expérience.»

Le film a beaucoup plu au public. Certains étaient impressionnés par le talent des six jeunes cinéastes, d’autres ont été surpris par certains éléments horrifiques, notamment les meurtres présents à l’écran, mais ils ont avoué avoir passé quand même un agréable moment.

Chris LeBlanc compte refaire son atelier l’été prochain. Les six cinéastes en herbe ne comptent pas s’arrêter là non plus, prévoyant déjà de réaliser un deuxième film.