Ariane Savoie revient en Acadie pour prendre les rênes du Festival Frye

Nouvellement à la barre du Festival Frye, Ariane Savoie cherche à sortir la littérature des livres afin de tisser des liens avec les autres formes d’art: expositions, cinéma et musique.

En poste depuis le début du mois d’août, celle qui est de retour à Moncton après 20 ans d’exil est une véritable passionnée de littérature. En 2002, alors qu’elle n’avait que 17 ans et qu’elle fréquentait l’École Mathieu-Martin à Dieppe, elle a fait un stage au Festival Frye comme adjointe à la direction.

Déjà à l’époque, tout était en place pour que l’événement devienne ce qu’il est aujourd’hui, souligne la nouvelle directrice générale. Elle veut avant tout conserver la qualité et le format actuel de l’événement. Elle est revenue au Nouveau-Brunswick pour occuper ce poste dont elle rêvait un peu secrètement depuis longtemps.

«Ça faisait déjà longtemps avec mon mari qu’on pensait s’établir au Canada, mais il n’y avait pas de date. Je m’étais toujours dit que j’aimerais travailler au Frye en entrant à Moncton. Quand le poste est passé, j’ai postulé et je l’ai eu.»

Elle succède donc au pianiste et écrivain Pierre-André Doucet qui a assumé la direction générale intérimaire pendant plus d’une année.

La Dieppoise d’origine a fait des études en littérature et en cinéma à Montréal, à Los Angeles et en Belgique. Au cours des 10 dernières années, Mme Savoie a travaillé dans le domaine de la production cinématographique et comme agent de projet et chercheuse en littérature numérique. Jusqu’à tout récemment, elle œuvrait dans le secteur de l’édition en Belgique à titre de chargée de projet numérique.

À son avis, le Festival Frye se compare très bien aux autres événements littéraires dans le monde.

«Il y a une belle identité culturelle qui est propre au Frye, que je trouve important de maintenir et de mettre en valeur.»

Elle se réjouit d’être entourée d’une équipe solide. Selon celle-ci, l’événement s’est professionnalisé au fil des années, notamment avec l’augmentation du nombre d’employés permanents qui vient enrichir l’offre, les services aux auteurs et aux festivaliers.

«Mon premier défi pour la première année, c’est de m’installer tout en maintenant la qualité des événements. On ne va pas s’étendre en nombre de jours ou en faisant beaucoup plus d’événements. Je pense que le format est bien établi, ce serait plus de peaufiner et d’actualiser certains événements.»

Le festival est ancré dans la communauté notamment avec les visites des auteurs dans les écoles et les programmes communautaires.

«Il s’est un peu immiscé partout où il pouvait et on va continuer à maintenir ces liens-là, les rendre un peu plus forts, bien s’ancrer pour qu’ensuite on puisse aller vers d’autres communautés et représenter notre culture à l’étranger.»

Le prochain festival se tiendra à la fin avril 2023. Les dates ne sont pas encore confirmées, mais déjà l’équipe travaille à l’élaboration de la programmation.

«Tout le monde a une belle pile de livres à lire», a-t-elle ajouté.

De concert avec ses partenaires, le Festival Frye coordonne aussi la campagne de la Journée j’achète un livre du Nouveau-Brunswick qui se tiendra le 17 septembre.