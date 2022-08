Travis Cormier obtient un premier rôle dans une comédie musicale à Las Vegas

Travis Cormier s’installe à Las Vegas afin de tenir le rôle principal dans la comédie musicale Bat out of Hell inspirée de l’album du même nom de Meat Loaf et du compositeur et parolier Jim Steinman. Le rôle de Strat, un jeune rebelle et leader d’un groupe rock, lui colle à la peau, affirme le chanteur natif de Dieppe.

L’Acadie Nouvelle a joint l’auteur-compositeur-interprète acadien entre deux répétitions quelques jours après son arrivée dans la ville des lumières et du divertissement du Nevada. Travis Cormier a décroché le premier rôle dans cette comédie musicale qui regroupe une quinzaine d’interprètes. Grand amateur de la musique de Meat Loaf et du compositeur Jim Steinman, le chanteur ne pouvait pas mieux tomber pour sa première expérience dans un théâtre musical.

C’est un ami de Los Angeles qui lui a parlé de ce projet. Les producteurs de Bat out of Hell cherchaient un chanteur. Après deux auditions devant l’équipe de production et de création, il a été choisi. Quelques jours plus tard, le rockeur acadien déménageait à Las Vegas.

«Pour vrai, ça n’aurait pas pu être le meilleur fit, parce que je joue un kid rebelle qui est un peu «outsider».»

Strat, 18 ans, est à la tête du groupe The Lost, une bande de jeunes marginaux qui vivent dans les tunnels de Manhattan à une époque post-apocalyptique. La ville est en train de s’effondrer, raconte l’artiste. Strat doté de la jeunesse éternelle (un peu comme Peter Pan) tombe amoureux de Raven, la fille du tyran local Falco. Ce dernier s’oppose à cette relation.

«C’est aussi la bataille entre lui et le père de sa blonde. C’est drôle parce que les pères de toutes les blondes que j’ai eues dans le passé ne m’aimaient pas tant que ça au début. Je me vois vraiment dans le personnage de Strat», a-t-il confié.

Comme le souligne Travis Cormier, c’est une histoire un peu à la Roméo et Juliette.

«C’est vraiment une belle histoire, y a beaucoup d’action, y a du feu, y a du sang, des motos, y a tout ce qui est rock’n’roll dans ce show-là.»

C’est une toute nouvelle aventure pour l’artiste qui en 2016 atteignait la finale de l’émission La Voix. Il se sent honoré et fébrile à l’idée de jouer dans cette production et d’interpréter les chansons de Meat Loaf.

«C’est un gros défi, mais je suis prêt à l’affronter et à travailler le plus fort possible pour faire la meilleure job et devenir le meilleur Strat possible.»

Ils présenteront le spectacle de six à huit fois par semaine pendant un an. C’est un projet assez exigeant vocalement et physiquement, estime l’interprète.

«Ça va prendre beaucoup de discipline et de travail parce que physiquement et vocalement, ça va être un gros défi, mais je ne suis pas trop inquiet. Si je suis discipliné, il ne devrait pas y avoir trop de problèmes.»

Un des grands défis est de réussir à maintenir la forme vocalement dans une ville au milieu du désert où l’air est très sec, évoque le chanteur.

Une musique qui remonte à son enfance

Travis Cormier a découvert l’album Bat out of Hell à l’âge de six ou sept ans alors qu’il explorait la collection de disques de ses parents. Selon lui, cette musique a quelque chose de légendaire. La voix unique de Meat Loaf, les mélodies et les paroles font en sorte que ce sont des chansons qui traversent le temps, soutient-il.

«Quand j’écoutais l’album tout seul dans ma chambre, enfant, je ne sais pas pourquoi, mais la chanson Heaven Can Wait me faisait pleurer. Ça me touchait. Il y a vraiment quelque chose avec cette musique-là qui est touchante et qui fait vivre plein d’émotions.»

L’album Bat out of Hell, paru en 1977, qui s’est vendu à plus de 60 millions d’exemplaires, a été conçu pour devenir une comédie musicale. Elle a été montée dans quelques villes du monde, dont Londres, mais jamais à Las Vegas.

«C’était le grand rêve de Jim Steinman d’éventuellement l’amener à Vegas. C’est plate qu’il soit décédé avant de voir ça, mais c’était un de ses grands rêves alors pour moi de faire partie de ça, je suis tellement honoré et content.»

Une équipe imposante

La production qui sera présentée au Paris Theater au cœur de la célèbre avenue, le Las Vegas Strip, rassemble une grande équipe d’interprètes, de concepteurs, chorégraphes, coachs et techniciens. Travis Cormier souligne qu’il est accompagné par des coachs professionnels pour chacune des étapes de la production.

«Tout le monde qui fait partie de ça a un talent exceptionnel et moi, ça me pousse à être encore meilleur. C’est vraiment une belle expérience d’être entouré d’autant de talents.»

Celui qui a étudié au Musician Institute d’Hollywood est heureux d’être de retour aux États-Unis. Même s’il n’a jamais habité à Las Vegas, il connaît bien cette ville.