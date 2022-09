Marielle Fontaine a l’âme d’une exploratrice

Que ce soit au théâtre, en improvisation ou en musique, Marielle Fontaine éprouve un réel plaisir sur la scène. La lauréate du volet interprète du Gala de la chanson de Caraquet estime que ce prix lui a donné des ailes pour explorer davantage sa passion pour les arts.

C’est avant tout pour le plaisir que la Monctonienne de 21 ans s’adonne à la chanson. Très jeune, elle a pris des cours de chant puis des leçons de guitare qui l’a initié au rock et à des univers plus acoustiques. Une fois au secondaire, elle a rejoint le groupe Constellation avec qui elle a atteint la finale du concours Accros de la chanson en 2019.

Au Gala de la chanson de Caraquet, c’est sur la musique de Lou-Adriane Cassidy et d’Adrian House (concours de la chanson étoile) qu’elle a remporté les honneurs.

«Ce prix-là, c’était tellement un honneur. On dirait que je n’ai pas de mot pour décrire le sentiment que j’avais parce que je me sentais déjà tellement chanceuse d’avoir pu vivre cette expérience, de rencontrer tout le monde et d’apprendre tellement de choses de différentes personnes.»

Cette récompense lui a donné confiance. Même si son parcours est un peu atypique, elle sent maintenant qu’elle a sa place dans le monde de la musique. Celle qui étudie au baccalauréat en éducation à l’Université de Moncton souhaite trouver un équilibre entre l’enseignement et l’expression artistique.

Marielle Fontaine collabore avec Justin Guitard qui dirige le Théâtre du Tsar et la Ligue d’improvisation olympienne à Dieppe. L’interprète a également prêté sa voix sur son album La loi du plus corps.

«Pour le moment, je suis principalement interprète. J’essaie aussi d’écrire mes propres chansons. J’ai déjà composé des chansons avec le groupe Constellation, mais je n’ai pas encore réussi à en écrire en solo, mais j’y travaille.»

Trouver son style

Étant encore à ses débuts, l’artiste admet qu’il n’est pas nécessairement facile de définir exactement son style, préférant explorer les différents univers musicaux. Pour l’instant, elle se tourne vers le country folk acoustique.

Plusieurs formes d’art de la scène l’intéressent y voyant une manière d’exploiter ses différentes facettes créatives.

Le théâtre occupe une grande place dans sa vie. Elle jouera d’ailleurs dans une production de la nouvelle saison du Théâtre du Tsar en 2023, la comédie L’Oeil du Vil.

«On dirait que tout ce que je fais sur la scène, c’est vraiment pour m’amuser. J’ai tellement de fun à faire ça. Avec ces expériences-là, à mesure que j’en fais, j’apprends à être de plus en plus à l’aise. On dirait que l’impro, le théâtre, le chant, c’est tout connecté pour moi, un peu comme un cycle.»

Chacun des aspects l’aide à évoluer dans tout ce qu’elle entreprend.

Son intérêt pour l’art dramatique remonte aussi à plusieurs années lorsqu’elle faisait du théâtre avec la troupe du Capitol.

En voyant ses premiers matchs d’improvisation à l’école secondaire, elle s’est dit qu’elle voulait faire partie de cette aventure. Elle admirait alors les jeunes qui osaient monter dans l’arène pour se lancer un peu dans le vide. Par la suite, son entraîneur Justin Guitard, qui est aussi enseignant, l’a invité à jouer dans une pièce au Théâtre du Tsar.

Elle raconte que ses parents l’ont toujours encouragée à poursuivre ses rêves.

Au début de ses études universitaires, elle a perdu un peu le contact avec le monde des arts, mais elle entend remédier à la situation, ne s’imaginant pas une vie sans une composante artistique.

«Avec la profession d’enseignante, je peux intégrer ma passion pour la musique, l’impro et le théâtre et m’impliquer dans mon école.»

Elle estime que la musique doit faire partie de sa vie.

En 2021, elle a lancé une première chanson Hiver Boréal écrite par Justin Guitard.