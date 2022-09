Sébastien Bérubé participe à la création d’une chanson avec de jeunes Autochtones

L’artiste madawaskayen Sébastien Bérubé a participé, en compagnie de jeunes de la Première Nation malécite du Madawaska (PNMM), à la création d’une chanson célébrant la culture autochtone.

Intitulée La Rivière, cette pièce a été conçue dans le cadre d’un camp d’été organisé par la PNMM. La chanson, qui a été lancée sur les réseaux sociaux le 23 août, est interprétée en trois langues, soit le français, l’anglais et le wolastoqey.

Bien que plusieurs pourraient penser qu’il ne s’agit que de l’un des ses plus récents projets, Sébastien Bérubé a tenu à dire qu’il s’agit avant tout d’un effort de la communauté dans son ensemble.

«Pour être honnête, je ne crois pas que j’ai chanté bien des paroles dans cette chanson (…) Si je peux aider en tant qu’artiste, je vais le faire. Si faire des projets comme ça peut aider les jeunes à s’affirmer à moyen et long termes, je vois ça comme un plus pour la grande communauté du Madawaska.»

L’artiste multidisciplinaire raconte qu’il a été approché par les organisateurs du camp d’été. L’objectif de ce camp était de faire découvrir aux jeunes différents thèmes en lien avec la culture autochtone.

«Ils avaient des thèmes sur la culture, la langue, le sport, etc. Et il y en avait un sur la musique. Les organisateurs m’ont contacté pour que je participe à la semaine musicale et que je prépare un projet avec eux.»

Sébastien Bérubé a tout d’abord proposé de faire l’écriture d’une chanson pour peut-être en faire l’enregistrement. De fil en aiguille, le projet s’est rendu jusqu’à la réalisation d’un vidéoclip, mettant en vedette les jeunes et d’autres intervenants de la communauté malécite, mais aussi celle du Madawaska.

«On voulait vraiment que ça devienne un projet communautaire. On a donc invité le groupe de “drumming” de la PNMM. On s’est promené dans la communauté. C’est devenu une semaine qui leur a fait vivre l’expérience d’écrire une chanson, l’enregistrer et tourner un vidéoclip.»

Les couplets ont été interprétés par Steven Couturier et Tiffany Dunphy. Les enfants ont chanté le refrain. La traduction du refrain en wolastoqey a, pour sa part, été l’œuvre d’Allan Tremblay.

M. Bérubé a expliqué que la chanson a été écrite en une journée seulement. Les jeunes avaient la tâche de lancer des idées et les thèmes à aborder, en plus de participer à l’écriture des vers et la conception de la mélodie.

«J’essayais des mélodies et ils me disaient si c’est qu’ils voulaient. On s’est mis à écrire des bouts de chanson. Ç’a été vraiment intéressant de les voir embarquer là-dedans.»

Sébastien Bérubé est bien conscient que ce projet aurait facilement pu rester dans le petit cadre du camp d’été. Cependant, il croit qu’il était important de faire rayonner ce projet à l’extérieur de ce cadre.

«C’est tout le temps intéressant de voir que quand les jeunes se mettent ensemble pour créer quelque chose. C’est aussi intéressant de leur montrer que quand ils mettent des efforts dans quelque chose, ça amène des récompenses par la suite, ça les apporte à montrer ce qu’ils font et à être reconnu par leur communauté.»

«Ils ne faisaient pas qu’écrire une chanson, ils ont écrit une chanson pour leur communauté.»

Pour l’artiste, qui a aussi occupé le poste d’agent de développement culturel et communautaire pour la Première Nation malécite du Madawaska en milieu scolaire, ce projet était aussi une nouvelle pièce venant s’inscrire à tout le processus de réaffirmation de la culture wolastoqey au sein d’un peuple qui a longtemps été privé de sa culture et de sa langue.

«C’est un processus qui est en marche et on voulait remettre les jeunes dans ce bassin-là. D’où l’importance d’avoir les trois langues de la communauté dans la chanson pour faire sûr que l’on dresse un portrait de la communauté qui est en processus de réaffirmation de cette partie culturelle.»

Sébastien Bérubé estime que le projet a été bien accueilli dans la région. La vidéo a été partagée à plusieurs reprises sur Facebook et a été lancée sur YouTube, le 1er septembre.

«Même quand on a demandé aux gens de participer, c’était tout de suite un oui. C’était le fun de voir que les jeunes développaient ce projet, mais que la communauté était derrière eux aussi.»