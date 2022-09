Le Théâtre du Tsar se lance de nouveaux défis

Trois nouvelles créations, une revue humoristique de fin d’année et de l’improvisation composent la nouvelle saison du Théâtre du Tsar à Dieppe.

Le directeur artistique du Théâtre du Tsar, Justin Guitard, estime que cette nouvelle saison pourra rejoindre un vaste public, des plus petits aux plus âgés. C’est d’ailleurs l’une des missions de la compagnie de créer des œuvres théâtrales accessibles pour tous, précise l’auteur, metteur en scène, chanteur et comédien. Une vingtaine d’artistes se produiront au cours de la nouvelle saison. Ce sont de jeunes acteurs, auteurs, metteurs en scène et improvisateurs.

La Ligue d’improvisation olympienne (LIO) donnera le coup d’envoi à la nouvelle saison le 26 octobre. La ligue qui regroupe 20 joueurs présentera plusieurs matchs à l’automne et à l’hiver.

La pièce Station Nord, écrite et mise en scène par Justin Guitard, sera à l’affiche du Centre des arts et de la culture de Dieppe le 26 novembre. Cette comédie dramatique, une sorte de huis clos, qui se déroule dans l’Arctique met en scène des scientifiques qui, pour diverses raisons, se retrouvent dans cette station isolée du Grand Nord.

«Ils vont se retrouver à travailler ensemble et ainsi rebâtir leur confiance pour faire face à un événement qui va arriver. C’est sur le thème de se redonner confiance et le droit d’être quelqu’un.»

La distribution comprend Noémie Robichaud, Dominique Melanson, Mélanie Babineau et Marisol Gingras, qui en sont tous à leur troisième production au Théâtre du Tsar, ainsi que la jeune Ophélie Thériault, qui montera sur scène pour la première fois avec la compagnie.

La compagnie accueille comme artiste en résidence Valérie Deveaux, bachelière en théâtre de l’Université d’Ottawa. Elle signera le texte et la mise en scène de la deuxième pièce de la saison, Écluses, qui sera présentée le 4 février. Cette œuvre abordera les relations mère-fille, ainsi que le départ d’un enfant de la maison.

«Au départ, je voulais écrire les premières pièces pour permettre à la compagnie de s’installer, mais mon but a toujours été que ça devienne un endroit de création pour d’autres personnes, pas juste pour moi, donc Valérie va être la première, mais il y en aura d’autres dans les prochaines saisons, de jeunes Acadiens qui signent des pièces», a indiqué le directeur artistique.

Pour clôturer la saison le 10 juin, la compagnie présentera la comédie L’Île du Vil.

Un spectacle du temps des fêtes

Il y a longtemps que l’Acadie n’a pas eu sa revue humoristique de l’année sur scène. Le Théâtre du Tsar s’est donc lancé ce nouveau défi.

«C’est complètement nouveau pour nous. C’est quelque chose que ça fait des années que je rêve de faire», a exprimé Justin Guitard.

Il explique que ce sera une formule hybride à cheval entre un Bye Bye acadien et un spectacle de variétés. Des sketches, des imitations de personnalités de l’Acadie et du Nouveau-Brunswick feront partie du spectacle qui se veut familial.

«Ce sera moins axé sur la politique et l’actualité. Je ne dis pas qu’il n’y en aura pas du tout, mais ça va être beaucoup plus axé sur des choses que tout le monde peut comprendre et auquel les jeunes peuvent s’identifier.»

À cette revue viendront se greffer des performances musicales et humoristiques qui ne seront pas nécessairement des parodies, a-t-il précisé.

La création de cette revue de fin d’année se fera en groupe avec certains des artistes de l’agence artistique du Théâtre du Tsar.

«Nous allons former une équipe qui va écrire les sketches et qui va les jouer.»

Pour cette deuxième saison complète de la compagnie, Justin Guitard souhaite améliorer la scénographie des pièces. Il admet que les décors ont été un peu leur faiblesse et il entend remédier à la situation.

«Cette année, on veut vraiment monter ça d’une coche par rapport aux décors et à la scénographie parce que ça ajoute au professionnalisme du spectacle.»

Le Théâtre du Tsar ne bénéficie pas de subvention, les revenus proviennent essentiellement de la vente des billets, rappelle le directeur artistique qui est aussi enseignant. En plus des représentations pour le grand public au Centre des arts et de la culture de Dieppe, la troupe offrira aussi des spectacles scolaires.