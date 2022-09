Le nouveau pavillon du Musée des beaux-arts Beaverbrook ouvre ses portes

Le nouveau pavillon Harrison McCain du Musée des beaux-arts Beaverbrook, à Fredericton, ouvre ses portes officiellement le 10 septembre. Ce nouvel espace spacieux de 10 000 pieds carrés permettra de rendre l’établissement plus accessible au public et d’offrir un lieu de rencontre pour les visiteurs.

Célébrations et spectacles lumineux sont prévus à l’occasion de l’ouverture officielle. Le directeur des collections et des expositions au Musée des beaux-arts Beaverbrook, John Leroux, souligne que cette rallonge au Musée constitue un véritable lieu de rassemblement pour la collectivité et les amateurs d’art.

Doté de piliers grandioses et de fenêtres qui s’élèvent du plancher au plafond, le nouveau pavillon à l’architecture contemporaine invite le public dans l’espace conçu comme un salon.

On y retrouve la réception, le café Beaverbrook, la boutique, un grand foyer et une abondance de sièges pour profiter de cet espace collectif. Le Musée est maintenant entièrement accessible pour les gens à mobilité réduite, assure la direction de l’établissement.

«Ça nous donne l’occasion de vraiment pouvoir accueillir le public et un accès central pour le public», a déclaré John Leroux.

Quelques œuvres d’art et de grandes sculptures sont installées dans le nouveau pavillon. Située sur la rue Queen, la rallonge a permis également de libérer de l’espace dans les autres zones existantes du musée pour créer des galeries afin d’exposer un plus grand nombre d’oeuvres d’art, précise M. Leroux. Le Musée présente actuellement une douzaine d’expositions, incluant de nouvelles pièces choisies de la collection permanente. Celle-ci compte 6000 œuvres.

«Nous avons, entre autres, des œuvres d’artistes autochtones, de l’Acadie, des Maritimes… Il y a beaucoup d’oeuvres nouvelles que les gens n’ont jamais vues. Pour le pavillon, ça nous donne la capacité de faire beaucoup plus de choses.»

Ce dernier souligne que ce nouveau lieu encourage l’aspect social et l’idée de rassemblement afin de mieux faire connaître le musée auprès du public.

«L’objectif est de devenir comme une ambassade pour la créativité.»

Le nouveau pavillon Harrison McCain du Musée des beaux-arts Beaverbrook permettra de rendre l’établissement plus accessible au public. – Gracieuseté.

John Leroux a hâte de présenter les nouvelles acquisitions du Musée, dont certaines pièces revêtent même une importance internationale.

«Il y a un bon nombre de nos chefs-d’œuvre que le public se meurt de voir depuis plusieurs années.»

La construction du Pavillon Harrison McCain a commencé en 2019 dans le but de créer une rallonge au Musée des beaux-arts Beaverbrook.

Ce pavillon est dédié au regretté Harrison McCain. L’ouverture officielle sera l’occasion de célébrer. Des visites guidées d’expositions, des danseurs et chanteurs autochtones, un concert de l’orchestre de l’école secondaire Fredericton High et des activités de créativité pour les jeunes se tiendront durant le jour. En soirée, l’artiste mi’kmaq de renom, Alan Syliboy, de la Nouvelle-Écosse, offrira un spectacle de lumières. Les artistes Deanna Musgrave, James Wilson et Donald Stuart seront dans leurs salles d’exposition. L’entrée au Musée sera gratuite le 10 septembre.