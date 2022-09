Un nouvelle émission de variétés consacrée à la musique traditionnelle

Un nouveau rendez-vous musical, La grande veillée, consacré à l’univers de la musique traditionnelle, animé par Stéphane Archambault, sera tourné à Moncton. Ce projet télévisuel de Connections Productions mettra en vedette des musiciens et des groupes aux horizons multiples de la scène folk et trad.

La maison de production qui a produit 19 saisons de l’incontournable série musicale country (qui a changé de noms à quelques reprises) se lance dans un nouveau projet de variétés pour le réseau ARTV et Radio-Canada. Cette fois, c’est le vaste univers de la musique traditionnelle qui sera mis en lumière.

La musique traditionnelle a connu un essor au cours des dernières années, évoque Marcel Gallant de Connections Productions.

«Quand on a su que Tout simplement country n’était pas renouvelé, on a vu là l’occasion de produire une nouveauté et d’aller vers la musique traditionnelle», a expliqué le producteur.

Celui-ci souligne qu’il s’agit véritablement d’une nouveauté télévisuelle.

«Après avoir vécu une couple d’années difficiles avec la pandémie, on voit la musique traditionnelle comme un partage musical où on peut chanter, danser et vraiment sourire. […] Elle a fait du chemin depuis quelques années.»

Ce rendez-vous axé sur le partage explorera les différentes facettes du traditionnel et de la musique d’inspiration folklorique en allant un peu aussi du côté du bluegrass, souligne le producteur.

«On veut commencer avec un boom»

La série qui sera tournée devant public accueillera, chaque semaine, deux artistes ou groupes sur son plateau. Des artistes comme Dans l’Shed, Cy, La Patente, Les Bluecharms, Les Gars du Nord, Dominique Dupuis, Les Chercheurs d’or, Yves Lambert, la formation louisianaise The Revelers, Les Fireflies, Vent du Nord et Vishtèn figurent parmi les groupes invités.

La sélection des invités s’est faite par la production, l’animateur, le metteur en scène René Poirier et le diffuseur.

«On veut commencer avec un boom. Ce sont vraiment des groupes ancrés dans la musique traditionnelle pour montrer ce que cette musique-là a à offrir.»

Cette fois, l’émission accueillera à la fois des groupes et des artistes solos. Ainsi, le public pourra découvrir la dynamique qui se crée entre les membres des formations. Une douzaine de prestations musicales sont prévues par émission mettant l’accent sur les artistes invités.

Comédien, animateur et membre fondateur du groupe Mes Aïeux, Stéphane Archambault se joindra aussi aux invités afin d’offrir des prestations musicales.

«Il (Stéphane Archambault) a une grande affinité pour cette musique (il a déjà animé des émissions musicales) et c’était un choix parfait. On veut apprendre à propos de la musique à travers ses yeux.»

Un orchestre maison dirigé par Joe Grass réunissant le batteur Philippe Melanson et Morgan Moore (The Barr Brothers) pimentera le tout, précise le producteur.

Les émissions comprendront aussi des segments tournés en coulisses avec les invités et l’animateur.

«Il y a une équipe qui suit l’animateur et les artistes invités et on apprend les histoires derrière les chansons pour en apprendre un peu sur le groupe.»

Retour à ses origines

Le tournage se déroulera au théâtre l’Escaouette. C’est dans cette salle que la maison de production basée à Halifax a produit, entre autres, plusieurs saisons de l’émission Pour l’amour du country.

«On trouve que c’est une place qui est beaucoup plus ancrée pour la musique traditionnelle qu’en Nouvelle-Écosse. C’est un endroit de rassemblement pour les arts et la culture. C’était un choix facile d’amener ça au Nouveau-Brunswick.»

La hausse du budget provincial consacré à la production télévisuelle les a également encouragés à revenir dans la province. Selon Marcel Gallant, c’est un pas dans la bonne direction.

Le premier épisode qui sera enregistré le 24 septembre mettra en vedette Les Grands Hurleurs et Les Tireux D’roches. Douze épisodes seront enregistrés jusqu’au 14 octobre. La première saison sera diffusée en primeur sur ARTV au début décembre et puis sur Radio-Canada par la suite. Les gens qui veulent assister aux enregistrements peuvent se procurer des billets sur le site web du théâtre l’Escaouette.

Les producteurs ne savent pas encore s’il y aura une deuxième saison, mais selon Marcel Gallant, il est fort possible que la série se poursuive au-delà de ce premier chapitre.