Encore plus de couleurs au Festival Hom’Art de Shediac

La Ville de Shediac arborera ses plus belles couleurs pour le 2e Festival Hom’Art qui prend son envol ce jeudi. Plus de 60 artistes prendront part à cette manifestation qui s’étend du 8 au 11 septembre.

Fort du succès du premier festival en 2021, les organisateurs ont décidé de tenir à nouveau l’événement cette année sous le thème Vis tes couleurs.

«La participation était incroyable l’année passée et on s’attend à peu près à la même chose cette année, si c’est pas plus. On ajoute encore plus de couleurs, de lumières, plus de oumf!. […] Le but est que toute la ville de Shediac bouge en même temps», a déclaré le président du festival, Pascal Haché, en entrevue à la veille du début des festivités.

Arts visuels, humour, musique, performances de rue, art du cirque, spectacle de lumières animent le centre-ville de Shediac jusqu’à dimanche. Si au départ, le festival a été créé dans le but d’aider le milieu artistique à se relever de la pandémie, il est devenu rapidement un événement incontournable à la fois pour les artistes, la collectivité et le dynamisme de la ville, soutient le président. Celui-ci promet une explosion de couleurs et de lumières. L’événement est une façon de prolonger la saison touristique et une belle suite au Festival du homard (qui se tient en juillet), dont il est aussi le président.

«Le Festival du homard est devenu beaucoup touristique avec les années, même si c’est aussi communautaire, mais le Festival Hom’Art qui est après la saison touristique nous permet vraiment de nous concentrer sur la collectivité et la communauté des arts. On essaie de le rendre

le plus accessible possible.»

Le festival a sensiblement le même format qu’en 2021 avec quelques petites nouveautés au programme. Activité coup de coeur, la compétition de peinture en direct revient cette année en changeant de nom et en se tenant au Centre multifonctionnel de Shediac. ArtWar devient ArtLove, à la suite de commentaires émis par des artistes et le public sur les réseaux sociaux.

«Quand on a vu que ça dérangeait quelques personnes, j’ai changé le nom et je pense que ça représente bien les gens pour qui on fait ce festival-là.»

Le Festival Hom’Art en 2021, lors du concert extérieur à l’Hôtel Shediac. – Gracieuseté Le Festival Hom’Art offre un programme bien rempli d’ici au 11 septembre. – Gracieuseté.

L’humoriste britanno-canadien James Mullinger offre un spectacle en ouverture de festival. La première partie est assurée par le ventriloque d’Halifax Michael Harrison. La plupart des artistes sont des Provinces maritimes. Si la plupart des têtes d’affiche du festival sont anglophones cette année, il reste que quelques musiciens francophones se produiront sur les différentes scènes, assure Pascal Haché, précisant que le festival se veut un événement bilingue. On retrouve, entre autres, Félix Belliveau, Philippe Desjardins et Serge Gallant, Maurice Daigle et le trio Carte blanche.

Le concert extérieur sur le balcon de l’Hôtel Shediac, samedi, mettra en vedette les groupes Rik & Brendan de Moncton et Homegrown de Halifax. L’hôtel sera illuminé pour l’occasion.

Comme nouveauté, le jeu de réalité virtuelle Le mystérieux vol d’art de Shediac; un genre de parcours à énigmes (un peu comme les escape room) qui se déroulera à la grandeur de la ville.

«Il y a des énigmes et ça fait découvrir aux participants des lieux de la ville de Shediac, des commerces et on utilise toutes des choses qui sont déjà dans la ville. C’est un puzzle qu’on a créé avec une application en ligne.»

Tout au long des quatre jours du festival, plusieurs formes d’art seront mises à l’honneur. Jonglerie, humour, magie, beatbox, ateliers de peinture et de dessins, acrobaties et bien d’autres divertiront les festivaliers. La plupart des activités se déroulent autour du Parc Pascal-Poirier.

Pour plus d’informations sur la programmation, les gens peuvent visiter le site web du festival.