The Brooks est la tête d’affiche du festival Funk & Bier à Edmundston

La formation canadienne The Brooks se produira au Funk & Bier à Edmundston, le 10 septembre. Le directeur artistique de l’événement, Serge Brideau, a eu un grand coup de coeur pour ce groupe de huit musiciens, dont le talent et l’énergie communicative donnent des étincelles.

Fruit de rencontres et de voyages, le groupe funk et soul The Brooks rassemble huit musiciens expérimentés de divers horizons, dont le cofondateur et bassiste Alexandre Lapointe et le chanteur et trompettiste Alan Prater qui a un parcours exceptionnel. Originaire de la Floride, le charismatique chanteur et musicien a joué aux côtés de grands noms de la musique. Il a, entre autres, été choriste pour la tournée Thriller de Michael Jackson. Ayant déménagé à Montréal par amour, il a rencontré la crème des musiciens pour former The Brooks.

Serge Brideau (Hôtesses d’Hilaire) en parle avec beaucoup d’enthousiasme.

«Un des meilleurs spectacles à vie qui m’a jeté à terre», lance-t-il. La première fois qu’il les a vus c’était à Montréal à l’invitation d’un ami.

«Quand Alan Prater se lève et qu’il claque des mains, c’est comme un coup de tonnerre dans la salle. Tout le monde a commencé à danser. Il a un charisme qui ne se peut pas et une présence scénique complètement capotée. Ce sont tellement de bons musiciens», s’est-il exclamé.

La formation qui propose principalement ses propres compositions compte trois albums et un mini disque à son actif. Elle a joué, entre autres, au Festival international de jazz de Montréal en plus d’avoir parcouru les scènes du monde.

Il n’y a pas plus beau mariage que celui de la bière artisanale et de la musique funk, estime le directeur artistique.

«D’après moi, si quelqu’un n’aime pas la musique funk, il faut qu’il aille consulter.

C’est une musique de bonne humeur et accessible à tout le monde.»

Une trentaine de microbrasseries de la province seront sur place pour des dégustations. L’événement se déroule sur la rue de l’Église à Edmundston à partir de 15h. Un segment de la rue sera fermé à la circulation. Le DJ Paul Bourgoin, chanteur du groupe Spoutnique, assurera l’animation musicale. The Brooks présentera son concert à compter de 20h. «C’est une chance de les avoir au Funk & Bier.»

Ce sera une première néo-brunswickoise pour cette formation qui connaît une ascension sur la scène internationale, a fait savoir Serge Brideau. Tout comme pour la majorité des artistes, la pandémie a freiné un peu leur carrière, annulant une tournée internationale. La formation recommence à donner des spectacles et l’Europe ainsi que les États-Unis figurent dans leur carnet de voyage.

Chapiteau, comptoir de dégustation, stand de nourriture et musique sont prévus lors de cet événement qui est de retour après deux ans de pause forcée en raison de la pandémie.

«Nous voulons que ce soit une atmosphère festive.»

Les organisateurs attendent environ 750 personnes. Les ventes se déroulent très bien, avec un peu plus de 500 billets d’écoulés.