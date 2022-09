Julie Aubé: dans l’univers de Bob Dylan

On pourrait facilement dire de Julie Aubé qu’elle est la Bob Dylan acadienne, tellement son deuxième album est influencé par l’univers du légendaire artiste américain, sauf qu’elle chante en français. C’est ce qui fait l’originalité et la singularité de cet opus folk rock

romantique inspiré de sa vie à Memramcook.

Contentement arrive dans nos écouteurs ce vendredi et pour souligner sa sortie, Julie Aubé offre deux spectacles de lancement au Nouveau-Brunswick.

Elle a composé cette nouvelle collection de chansons pendant la pandémie, alors que les Hay Babies, dont elle fait partie, étaient en pause forcée. Au lieu d’être sur la route à donner des spectacles, l’auteure-compositrice-interprète s’est retrouvée chez elle à Memramcook pour une longue période de temps, s’adonnant à la couture, au jardinage et à jouer au touriste dans sa région. Elle a profité de cette pause pour créer son deuxième album solo.

«C’est comme une petite dose de réalité de passer autant de temps chez nous avec mes proches. […] J’ai ramassé des textes puis je voulais me donner un projet juste pour voir une lumière au bout du tunnel.»

L’artiste confie aussi avoir été choquée de voir autant de conflits engendrés par les différentes prises de position au sein des familles et de groupes d’amis pendant le confinement et les règles sanitaires.

«Ça m’a vraiment fait chavirer. Je pense que pour moi, ça a été une leçon d’amour, d’empathie et de patience en général. Même dans ma propre famille, je n’en revenais pas qu’il y avait tellement de désaccords pour des affaires que ce n’était pas la fin du monde, juste des opinions différentes.»

Contentement représente assez bien le sentiment général de l’album: profiter de la vie, des petites choses du quotidien telle que cueillir des baies ou aller à la plage. La chanson Deuxième main qui dégage une certaine nostalgie, raconte comme elle a une «faiblesse pour les choses qu’on laisse.»

Si elle aborde parfois des sujets touchants, empreints de romantisme et de profondeur, l’auteure-compositrice-interprète veut avant tout que sa musique respire le plaisir, le bonheur, tout comme pour son premier opus Joie de vivre.

«Je voulais que même si c’est une chanson triste que ce soit le fun, que ça fasse danser quand même. Quand le monde vient voir le spectacle, j’aimerais mieux qu’ils rient et qu’ils trouvent ça ‘‘weird’’ que de dire que c’est une artiste torturée.»

Elle s’est beaucoup inspirée du folk rock des années 1960, de l’univers de Bob Dylan et de son film Rolling Thunder Revue de Martin Scorsese duquel se dégage un esprit de carnaval. Elle cherche à faire rocker sa musique qui, à la base, a souvent des couleurs folk. Son amoureux Mike Trask qui signe la réalisation de l’album a contribué à apporter ces sonorités des années 1960 à la Bob Dylan, précise-t-elle.

«Quand j’écris mes chansons, d’habitude c’est une version très folk et c’est lent sur le tempo d’une valse […]. Je me dis comment arriver à faire rocker ça et virer ça dans un party et lui (Mike Trask), il a le tour de le faire dans sa façon d’arranger, de changer le rythme et telle partie pour faire ce qu’on entend sur le disque.»

Issue d’une famille musicale

Julie Aubé raconte qu’elle a grandi dans une famille musicale en écoutant son père et ses oncles jouer de la guitare. Des airs de Roy Orbison, de CCR et de Van Morrison résonnaient dans la maison. «Pour moi, c’était ça la musique normale.»

Cette époque et ce style musical sont donc toujours restés présents dans sa vie.

L’album a été enregistré à Memramcook de façon analogue. Ainsi, elle cherche à offrir une œuvre la plus authentique possible.

«Sur un ordinateur, les possibilités sont illimitées et je pense que quand on le fait de façon analogue, on travaille avec des contraintes. C’est toujours quelque chose qui m’a intéressé et que je tripe à faire.»

Créer ce genre de musique en français représente un certain défi, convient l’artiste. Or avec les années et l’expérience, cela devient de plus en plus facile. Elle s’inspire aussi d’autres musiciens acadiens comme Lisa LeBlanc, Thomé Young ou encore Dave Puhacz.

Pour son concert de lancement, elle sera accompagnée d’une partie des musiciens ayant collaboré à l’album et de son coréalisateur Mike Trask à la guitare. L’album qui compte 11 pièces réparties sur deux faces sera disponible sur les plateformes numériques et sur CD, puis plus tard en format vinyle.

Elle présente ses spectacles au Xeroz Bar à Moncton, ce vendredi et au Charlotte Streets Arts Centre à Fredericton, ce samedi. Par la suite, elle prendra la route avec les Hay Babies pour offrir des vitrines à Nashville et en Allemagne. Une tournée solo en Angleterre est prévue à la fin septembre dans le cadre d’un échange culturel.