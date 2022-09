Difficile de vivre uniquement de sa plume

Si la profession d’écrivain peut paraître attrayante, il reste que peu d’entre eux arrivent à vivre de leur plume tant au Nouveau-Brunswick que dans le reste du pays. L’image hollywoodienne de l’auteur riche et célèbre qui voyage à travers le monde relève bien souvent de l’illusion.

L’auteure jeunesse Diane Carmel Léger publie des livres depuis plus de 30 années. On lui doit, entre autres, les romans à succès La Butte à Pétard, La patate cadeau et la série de romans fantastiques Les Acmaq. Elle a publié au moins une quinzaine de livres pour la plupart en Acadie, en plus de ses traductions. Quand on lui demande si elle vit de sa plume, elle répond: «absolument pas».

«Je n’ai jamais pu vivre de mon écriture. J’ai peut-être eu deux bonnes années dans la trentaine d’années. Les auteurs en général ne sont pas riches, mais on est riche par le fait qu’on fait ce qu’on aime», affirme l’écrivaine de Memramcook.

Pour arriver à joindre les deux bouts, elle a dû occuper souvent d’autres emplois jusqu’à l’âge de la retraite.

«Les gens pensent que les auteurs font beaucoup d’argent, mais être auteur ici ce n’est pas bien différent que d’être auteur dans le reste du pays, il y a très peu d’entre eux qui peuvent vivre uniquement de leur écriture.»

Un auteur publié par une maison d’édition touche environ 10% de droits sur la vente de ses livres, précise Diane Carmel Léger. C’est généralement la norme et cela n’a pas changé depuis 30 ans. C’est que la chaîne du livre compte plusieurs joueurs: la maison d’édition, le distributeur et le libraire. Dans les salons du livre, les auteurs qui passent des journées entières assis à leur stand afin de rencontrer les lecteurs sont rarement payés, à moins qu’ils participent à des activités officielles de l’événement.

La poète Georgette LeBlanc, de Moncton, qui a publié quatre recueils et une traduction, dont certains ayant obtenu des prix littéraires prestigieux, doit aussi prendre d’autres engagements pour gagner sa vie. Celle qui a occupé la fonction de Poète officiel du Parlement confirme que peu d’écrivains réussissent à vivre uniquement de leur plume.

«On peut vivre en travaillant dans l’industrie du livre, mais vivre de sa plume, il y a peut-être quelques auteurs qui y arrivent et même dans l’histoire de la littérature, je pense qu’il y a très peu d’écrivains qui ont vécu de leur plume.»

Les écrivains n’ont pas vraiment de contrôle sur les ventes et sur l’intérêt que suscite leurs livres. Si elle reconnaît que la part de 10% est mince, il reste que les maisons d’édition et tous les autres maillons de la chaîne du livre doivent vivre aussi.

«Je ne vois pas trop comment on pourrait demander beaucoup plus surtout quand on voit vraiment les chiffres et ce que ça prend pour faire un livre.»

Bien qu’elle soit reconnue au pays comme poète, Georgette LeBlanc a toujours tenu à publier ses livres en Acadie par conviction personnelle. À son avis, cela ne mine en rien ses chances de percer ailleurs pourvu que l’éditeur crée des liens avec de plus grands réseaux.

«Si tu veux vraiment participer au monde littéraire, il faut passer à travers une maison d’édition et si ta maison d’édition est active et reconnue, ça aide beaucoup. C’est pour ça que je reste avec les Éditions Perce-Neige. On peut dire qu’elle est établie et que le monde la connaît.»

Des histoires de chez nous

Comme beaucoup d’auteurs, Diane Carmel Léger écrit des histoires inspirées de son milieu. Elle est reconnue pour ses romans jeunesse sur l’Acadie à saveur historique. Elle soutient que les écrivains acadiens ont leur propre voix pouvant contribuer à l’ensemble du paysage littéraire au pays.

«J’ai eu la chance d’être sur des tables rondes avec de grands noms de littérature, des gens que j’admire et je parlais avec mon accent et ma langue. On est traité au même niveau, mais ça n’a pas toujours été le cas.»

Elle se souvient de ses années d’école, à une époque où on n’entendait pratiquement pas l’accent acadien à la télévision et à la radio. Tout comme beaucoup d’enfants, elle pensait que son français n’était pas bon, faisant en sorte qu’elle ne pourrait jamais être écrivaine. Avec ses livres, elle souhaite que les jeunes ne souffrent pas de cette insécurité linguistique.

«Beaucoup de gens me disent que mes histoires les ont inspirés à écrire et valorisent la langue acadienne, les vieux mots qu’on utilise toujours ici à Memramcook. Ça nous donne une richesse. Ça nous donne une saveur d’ici et ces mots-là racontent notre histoire. C’est important que les jeunes n’aient pas honte de leur français et qu’il lisent en français.»

Les deux écrivaines estiment que la campagne de la Journée j’achète un livre du N.-B. contribue certainement à valoriser les auteurs d’ici. Même si elle n’a pas constaté de véritable impact sur la vente de ses livres, Diane Carmel Léger perçoit ce mouvement comme une reconnaissance pour les auteurs.

«Il y a encore des gens qui ne sont pas conscients qu’on a beaucoup d’auteurs ici alors je trouve que c’est une bonne idée.»

Les ventes de livres en librairie demeurent stables

La situation dans les librairies indépendantes francophones est plutôt stable, bien que certains défis demeurent entiers notamment à l’égard du commerce électronique et de la relève.

Pendant la pandémie, une fois que les commerces ont pu rouvrir leurs portes, les libraires ont eu l’impression de vivre un deuxième Noël.

Depuis, la situation s’est stabilisée, estime le propriétaire de la Librairie Matulu à Edmundston, Alain Leblanc. Julien Cormier de la Librairie Pélagie dans la Péninsule acadienne connaît aussi une bonne année. L’été a été formidable avec l’abondance de touristes dans la région.

Selon les deux libraires, le plus grand défi demeure le commerce électronique, bien que les commandes en ligne représentent une infime partie des revenus des librairies.

«Les gens veulent ça tout de suite. Les Amazon de ce monde ont les moyens et le système pour que ça aille vite. Nous on ne peut pas se permettre ça. Si un client me demande un livre que je n’ai plus, je dois le commander. Et avant que je le commande, j’essaie d’accumuler certaines commandes pour absorber les coûts de transport», explique Alain Leblanc.

Le copropriétaire de la Librairie Pélagie dans la Péninsule acadienne, Julien Cormier, mentionne que le gouvernement fédéral se prépare à verser des subventions aux librairies indépendantes du pays afin de les aider à défrayer les frais postaux de livraison et le commerce électronique. Un soutien que les libraires réclament depuis longtemps.

«On fait pas mal de vente sur Internet, mais sauf que présentement ça ne nous rapporte presque rien à cause des coûts de la poste. Si on veut faire compétition avec les Amazon de ce monde, on n’a pas les reins assez solides comme de raison pour ça, mais tout à coup si le gouvernement peut nous donner un coup de main, ça va drôlement aider.»

Le défi de la relève

Sur le marché depuis deux années, la Librairie Pélagie a peut-être finalement trouvé preneur bien que rien d’officiel ne soit encore signé.

«Disons que ça regarde bien pour l’instant et ça va peut-être se faire. On dirait que oui ( y a de la relève), mais ça ne court pas les rues», souligne le copropriétaire.

Alain Leblanc qui tient sa librairie depuis 23 ans songe aussi à sa succession. Il espère un jour pouvoir vendre son commerce et non le donner, puisqu’il a bâti son entreprise d’arrache-pied.

«J’espère qu’il va y avoir une relève parce qu’on est juste quatre librairies indépendantes francophones dans la province. Il y a aussi une petite librairie-papeterie à Saint-Quentin.»

Une «demande intéressante» pour les auteurs néo-brunswickois

La campagne J’achète un livre du Nouveau-Brunswick qui en est à sa troisième édition commence à faire son effet, constatent les libraires.

Alain Leblanc soutient qu’il est important d’aider à promouvoir les écrivains d’ici puisqu’ils sont tous un peu dans le même bateau. Des clients débarquent dans son commerce pour acheter des livres du Nouveau-Brunswick.

«Ça ne paiera pas mon loyer, mais ça fait connaître nos auteurs et nos autrices. On connaît beaucoup les auteurs de notre voisin et nos petits-cousins au Québec, mais ça fait découvrir et ça montre aux gens qu’on a de quoi de bon ici. On n’a pas à avoir honte», soutient le libraire d’Edmundston.

Les biographies de personnalités locales, les faits vécus figurent parmi les ouvrages qui ont du succès dans sa région.

«Le roman, ça passe un peu, mais il faut le vendre comme L’Averti qui a remporté le combat des livres. La poésie, quand c’est local, les gens vont en acheter.»

Julien Cormier note que l’intérêt pour les publications néo-brunswickoises n’est jamais aussi grand que pour les livres québécois et européens. Or, la poésie, les livres jeunesse et les histoires locales se vendent tout de même assez bien.

«Je ne peux pas raconter que c’est un engouement, mais il y a définitivement une demande intéressante», a-t-il ajouté.

La campagne J’achète un livre du Nouveau-Brunswick se déroule jusqu’au 17 septembre. Lors de cette journée, plusieurs activités seront organisées dans différentes régions de la province.