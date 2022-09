Jean-Marc Couture: «C’est le summum du bonheur!»

Ça va très bien pour Jean-Marc Couture qui confie vivre le parfait bonheur depuis qu’il est le nouveau guitariste de La Chicane, en concert très bientôt au Nouveau-Brunswick.

«La musique c’est pas juste ma passion, ce n’est pas juste mon travail non plus, c’est ma vie au complet. Tous les jours, je joue de la guitare, j’ai tout le temps une mélodie en tête. Ça fait que de pouvoir revenir et faire de la musique pratiquement à temps plein, avec mon emploi à la radio (Sommet FM), je trouve que ça «fitte» parfaitement. C’est clair que c’est le summum du bonheur!», a déclaré en entrevue Jean-Marc Couture.

Boom Desjardins et sa bande entament une petite tournée au Nouveau-Brunswick à la fin septembre. Depuis sa première prestation avec La Chicane sur le plateau de Star Académie, en mars dernier, l’artiste du Restigouche qui est devenu leur nouveau guitariste a donné au moins une quinzaine de spectacles. Même si son emploi dans le secteur de la domotique (pendant la pandémie) lui plaisait, la musique demeure sa première passion. Il se sent vraiment à sa place avec La Chicane.

«C’est vraiment une belle gang, c’est fou. […] C’est des tripeux de musique même s’ils ont beaucoup de métier derrière la cravate, ce sont des musiciens qui ont encore la flamme de la musique puis c’est vraiment le fun de jouer avec une gang comme ça. On tripe sur la scène», a poursuivi l’auteur-compositeur-interprète qui partage sa vie entre Montréal et Val-D’Amours.

«Ça fait pas mal d’allers-retours, mais je suis habitué. C’est fun que le gaz ne soit pas cher», ironise-t-il.

À chaque concert, la foule est au rendez-vous. L’artiste acadien est fébrile à l’idée de donner des concerts dans sa province natale. Il a hâte de voir les Néo-Brunswickois chanter à leur tour avec La Chicane. Avec six musiciens sur scène, c’est un spectacle qui brasse et qui rock pas mal, assure le guitariste qui prête aussi sa voix sur plusieurs pièces. Il chante également quelques-unes de ses compositions.

«C’est toujours Boom qui est le chanteur principal, mais c’est quasiment des duos. Il y a tout le temps une deuxième voix qui est là et la plupart du temps, c’est moi qui fais cette deuxième voix. Il y a des solos de guitare tout le long, ça fait que je ne m’ennuie pas pendant le spectacle.»

En trois semaines, l’artiste a plongé dans leur répertoire et appris environ 35 pièces afin d’être prêt pour la tournée. Un travail colossal, même s’il avait déjà joué à la guitare acoustique plusieurs de ces chansons autour des feux de camp. Il y a beaucoup de détails et de nombreux solos, tellement qu’il s’est fait des ampoules aux doigts.

Nouvel opus

Vingt-quatre ans après leur premier album En catimini et plusieurs chansons coup de coeur tel que Calvaire, Juste pour voir le monde, la formation québécoise est loin d’avoir dit son dernier mot. En mai, le quatuor a lancé un nouvel album Quand ça va ben. Le guitariste estime que les chansons de cette nouvelle collection ont quelque chose de prémonitoire. Pourtant, le disque a été créé avant la crise sanitaire, précise le musicien acadien.

«Même si on enlève la pandémie, c’est très actuel comme texte. C’est ce que je trouve de beau des tounes de La Chicane. Ils sont vraiment engagés dans leurs textes. Même leurs plus vieux succès, on dirait que ça va tout le temps rester.»

Jean-Marc Couture a rejoint les rangs du groupe au moment où le nouvel album était presque terminé. Malgré tout, il a pu ajouter sa touche en réalisant des harmonies vocales.

«Ça a été une belle expérience avec Boom en studio. J’ai réalisé à quel point c’est un bon chanteur et qu’il connaît son affaire.»

La grande expérience des musiciens du groupe le nourrit énormément. Dans les loges après les concerts, ils discutent de leurs prestations et des éléments à améliorer.

«Même si ça fait des années qu’ils font ça, il sont tout le temps en train de s’améliorer. C’est ça que je trouvais beau au départ, bien là je le vis encore plus. C’est vraiment un beau trip de musique.»

En période d’écriture

Jean-Marc Couture envisage de sortir de nouvelles pièces en 2023. D’ailleurs, Boom Desjardins qui est aussi producteur d’albums l’encourage à le faire.

«Il veut absolument m’aider à sortir quelques simples. Il me laisse beaucoup de place dans le spectacle, puis c’est vraiment cool.»

Celui-ci s’estime privilégié de pouvoir revivre de la musique après une période d’incertitude. Le groupe donne en moyenne un, parfois deux concerts par semaine.

«C’est le fun de voir un agenda qui est plein de dates de spectacle», a ajouté celui qui compte bien revenir au Nouveau-Brunswick à l’été 2023.

La Chicane sera en spectacle les 22 septembre au Théâtre Bernard-Poirier à Fredericton, le 23 septembre à la Salle J. Armand-Lavoie à Tracadie et le 24 septembre à l’Auditorium Richelieu à Grand-Sault.