Marie-Jo Thério honorée par le gouvernement français

Considérée comme une grande figure de la culture contemporaine acadienne, Marie-Jo Thério a été décorée des insignes de Chevalier de l’ordre des arts et des lettres. Cette prestigieuse distinction du gouvernement français a profondément touché la créatrice aux multiples facettes.

La cérémonie s’est déroulée, lundi, au Centre culturel Aberdeen à Moncton devant sa famille, ses amis et artistes. Visiblement très émue, l’auteure-compositrice-interprète et comédienne a eu du mal à retenir ses larmes en voyant la foule réunie dans la salle.

«C’est incroyable de recevoir un prix tel que celui-ci devant autant de visages familiers alors merci beaucoup de votre présence. Ça me fait chaud au coeur. C’est tout un honneur. Chevalier des arts et des lettres, wow! Cette distinction prend tout son sens pour moi aujourd’hui dans l’espace où nous sommes, le Centre culturel Aberdeen, et dans le temps que nous vivons tous.»

En lui remettant ses insignes, le Consul général de France dans les provinces atlantiques, Johan Schitterer, a fait un survol de son parcours.

«Comédienne, musicienne, chanteuse vous êtes une créatrice multiple pour qui la trajectoire a toujours été motivée par une grande soif d’exploration, mais aussi de liberté.»

C’est d’abord comme musicienne qu’elle a été reconnue, avec six albums à son actif.

Femme de risque, avide de rencontres, qualifiée de bête de scène par la presse française, sa carrière s’étend au-delà de la chanson. Marie-Jo Thério a joué au théâtre, à la télévision, notamment dans Chambre en ville et dans la comédie À la Valdrague. Elle a également joué au cinéma, dans le film Full Blast, un rôle qui lui a valu un prix au Québec.

Grande voyageuse, celle qui partage sa vie entre la France d’où est originaire son conjoint, Montréal et l’Acadie a rappelé que peu importe où la route nous mène, le lieu d’origine laisse des empreintes partout.

«Merci beaucoup à Moncton et à toutes ses inspirations, à ses poètes, à son ‘‘beat’’, à ses cafés, à ses fêtes tardives, à ses pleines lunes, ses parfums… Merci à l’Acadie d’avoir nourri ma propre soif de poésie», a exprimé l’artiste.

Elle a salué tout particulièrement son père qui, dit-elle, lui a fait comprendre rapidement que le monde entier est un grand terrain de jeu possédant «partout une parenté avec nous ou une parenté possible et qu’on pouvait s’exprimer sans le moindre complexe et exprimer un chant singulier qu’on pouvait aspirer à ce que ce chant se mêle au grand chant du monde.»

En entrevue, l’auteure-compositrice-interprète a confié avoir ressenti de la joie, de l’étonnement et de la gratitude en apprenant qu’elle allait recevoir cet honneur.

«En tant qu’Acadienne, ça me touche particulièrement parce que c’est la manifestation de notre existence au créneau de la Francophonie et vu de la France», a-t-elle ajouté.

Elle reçoit ainsi sa première décoration du gouvernement français. Selon elle, ce genre de reconnaissance en lien direct avec la France est fondamentale et très importante. Le Consul général a souligné le dynamisme qu’elle donne à la communauté francophone, une image ouverte sur le monde.

«En Acadie, elle incarne la figure de l’artiste multidisciplinaire et engagée dans une région où la défense de la francophonie passe en grande partie par la musique et la chanson.»

Johan Schitterer a également mentionné sa résilience et son courage puisqu’elle mène une rééducation à la suite d’un malheureux accident. Acadienne, Canadienne et Française, la chanteuse prépare son retour sur scène au Canada pour 2023.

Le Consul général de France dans les Provinces Atlantiques, Johan Schitterer remet les insignes de Chevalier de l'ordre des arts et des lettres à Marie-Jo Thério. Acadie Nouvelle: Sylvie Mousseau

Un aperçu de sa carrière