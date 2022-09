Sting en spectacle à Moncton

Le chanteur Sting était de passage à Moncton, mardi.

Le musicien et acteur du Royaume-Uni a présenté son concert My Songs, un spectacle qualifié d’exubérant et de dynamique mettant en vedette des chansons incontournables de son illustre carrière qui s’étend depuis près de 50 ans.

Lauréat de 17 prix Grammys, à la fois avec le groupe Police et comme artiste solo, le chanteur compositeur et bassiste britannique aux 100 millions d’albums vendus n’a plus besoin de présentation.

Il poursuit sa tournée en Atlantique et sera en spectacle à Saint-Jean, Terre-Neuve-et-Labrador, vendredi.