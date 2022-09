Kevin Parent et Danny Boudreau en formule acoustique cet automne à Madran

Les artistes Kevin Parent et Danny Boudreau monteront tour à tour sur la scène du studio 65, salle de spectacle intime de 55 places située dans le DSL de Madran, à mi-chemin entre Petit-Rocher et Pointe-Verte.

Habitué de l’endroit, Kevin Parent sera de retour en spectacle les 23-24 et 25 septembre. Les représentations du vendredi soir et du samedi soir de l’artiste gaspésien affichent déjà complet.

Il reste toutefois quelques billets pour le spectacle prévu dimanche après-midi.

Les spectateurs pourront aller à la découverte des chansons de son nouvel album qui s’intitulera D’une rive à l’autre et savourer ses plus grands succès en carrière comme Seigneur, Fréquenter l’oubli, Caliente et Boomerang.

Quant à Danny Boudreau, il sera sur scène à Madran les 12 et 13 novembre dans le cadre d’un lancement-spectacle.

L’artiste natif de Pointe-Verte présentera pour l’occasion son nouvel album Traverser les déserts, son 11e album solo en carrière.

Le chanteur, qui livrera également ses plus grands succès musicaux, sera accompagné sur scène par quatre musiciens.

«J’ai eu l’occasion de performer devant de grandes foules et d’autres plus petites, dans tous les cas, il faut simplement livrer un bon spectacle et faire passer le message», a souligné l’artiste acadien.

Il reste quelques billets en vente pour le spectacle de Danny Boudreau en après-midi le 13 novembre.

Les billets restants pour les spectacles des deux artistes sont disponibles sur le site web eventbrite.ca.