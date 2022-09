Les enfants en vedette dans la nouvelle comédie acadienne Garde partagée

Chaudement applaudie par le public au Théâtre Capitol à Moncton, la nouvelle série à sketches acadienne Garde partagée traite d’un sujet actuel de façon plutôt audacieuse. Les spectateurs ont souligné l’immense talent des enfants et des comédiens de l’Acadie.

«C’était très bon. C’est comique, il y a beaucoup de talents. Les enfants, bien sûr, ça nous touche. Je trouve que c’est d’actualité puis c’est naturel», a commenté une spectatrice, Monique Lagacé, à l’issue de la projection mardi soir.

Cette série en 13 épisodes dépeint de façon humoristique la réalité des parents qui doivent se partager la garde de leurs enfants. C’est le quotidien pas toujours facile de parents solos et de leurs enfants. On les voit à la maison, au parc, à l’école, au bureau, à la garderie ou encore au restaurant.

Le public a pu voir en avant-première deux épisodes. L’émission débute par une scène dans laquelle des enfants jouent à papa et maman qui se divorcent. Le talent des jeunes Acadiens, le ton cru et percutant de quelques sketches, la variété des situations, ainsi que la direction que prend l’émission qui défile à un rythme rapide sous différentes formes ont plu aux spectateurs interviewés.

«J’ai trouvé que la direction était impressionnante comparé à d’autres shows qui ont été produits dernièrement. Il y a une petite touche de plus qui accentue vraiment le talent des comédiens. Puis, ils ont réussi à trouver des enfants aussi talentueux», a exprimé Pierre-Luc Larocque.

La série touche à des réalités en gardant son aspect humoristique.

«Étant une enfant du divorce moi-même, je voyais des réalités sous-entendues dans la vie de plusieurs personnes. Ce qui amène quelque chose d’attachant à l’émission comparée à d’autres émissions du même genre qui traitent de situations familiales», a poursuivi Pierre-Luc Larocque.

Lui et son groupe d’amis ont l’intention de continuer à regarder la série.

Pendant la projection, les gens ont ri à plusieurs reprises, bien que certains sketchs ont provoqué moins de rires dans la salle. C’est une série qui peut surprendre aussi dans sa forme, puisqu’elle navigue parfois entre le réalisme et l’imaginaire nous transportant dans des situations qui sortent de l’ordinaire. Par exemple, à un moment ils font un parallèle entre la vie familiale en 1985 et celle d’aujourd’hui. Ce sont toutes de courtes saynètes de quelques minutes tout au plus, flirtant parfois avec l’absurde. Le réalisateur Christian Essiambre a expliqué en entrevue qu’il a voulu s’éloigner de la caricature, bien que ce soit une comédie.

«Pour parler du fond et des vraies affaires qui se passent dans la vie des gens qui vivent la garde partagée, il faut essayer de jouer le plus vrai possible. C’est une démarche artistique que je fais depuis Les trois exils.»

Celui-ci a salué à son tour le talent des enfants qui sont très présents dans cette série, même si l’émission s’adresse d’abord aux adultes.

«L’humour c’est quelque chose qui ne pardonne pas, tout comme les enfants. Aussitôt qu’on est un petit peu à côté de nos pompes ou qu’on est moins vrais, eux (les enfants), ils décrochent. Ça a été ça le gros défi.»

Les comédiens principaux sont tous de l’Acadie: Tanya Brideau, Caroline Bélisle, Ludger Beaulieu (aussi assistant-réalisateur), Florence Brunet, David Losier et Christian Essiambre. Chaque acteur joue plus d’une trentaine de personnages qui évoluent dans différentes situations familiales. La comédienne Tanya Brideau admet qu’en humour les subtilités sont nombreuses, mais elle estime qu’ils étaient bien entourés et guidés sur le plateau.

«Je pense qu’il y a toutes sortes de situations humoristiques qui peuvent ressembler à ma vie quotidienne même si je ne suis pas en garde partagée, mais je pense que dans chacun des personnages, il y a toujours un petit fond de nous quand même.»

Une scène de la comédie Garde partagée qui met en vedette le comédien Christian Essiambre aussi réalisateur de la série. – Gracieuseté: Unis TV Une scène de l’émission Garde partagée qui met en vedette Caroline Bélisle, le jeune Mathias Goguen et Ludger Beaulieu. – Gracieuseté: Unis TV L’animateur Jean-Sébastien Lévesque (un des scénaristes) et les comédiens Tanya Brideau, David Losier, Ludger Beaulieu et Christian Essiambre (réalisateur) ont discuté des coulisses du tournage de Garde partagée avant la projection. – Acadie Nouvelle: Sylvie Mousseau Une scène de l’émission Garde partagée qui met en vedette Florence Brunet, Caroline Bélisle, Tanya Brideau, David Losier et la comédienne invitée Brigitte Lafleur. – Gracieuseté: Unis TV Une partie de l’équipe de la série Garde partagée. – Acadie Nouvelle: Sylvie Mousseau

Une vaste équipe

Le coproducteur Marcel Gallant souligne que la série comprend 182 sketches, représentant ainsi des défis de production et de réalisation. Il compare cela à réaliser 182 courts métrages.

«Ils ont tous leur propre subtilité. Ça fait que l’approche est différente chaque fois, du début de l’écriture jusqu’au montage. On recommence à toutes les deux, trois minutes ou des fois toutes les 30 secondes.»

Avec un budget frôlant les 3 millions $, la série a rassemblé une équipe de 45 artisans et de 74 comédiens qui incarnent 240 personnages.

Une trentaine d’enfants acadiens jouent dans l’émission qui a été entièrement tournée dans la région de Moncton.

«Je trouve que ce qui se démarque c’est qu’on traite d’un sujet qui est global et non régional, mais on en parle à notre façon. Pour nous, c’est important dans toutes nos productions que ça parle à un large public. Ce n’est pas parce qu’on est Acadien qu’il faut parler juste de nous autres pour nous autres», a soulevé le producteur.

Le scénario a été écrit par une équipe d’auteurs, dont Jean-Sébastien Levesque et Ryan Doucette. Bien que le projet soit une idée originale de l’humoriste Line Woods, son nom ne figure plus au générique.

«Je ne peux pas parler pour elle, mais pour des raisons personnelles, elle s’est retirée du projet. Ça a été une équipe d’écriture tout au long», a ajouté Marcel Gallant, préférant ne pas faire davantage de commentaires sur ce sujet.

Il ne sait pas encore s’il y aura une deuxième saison. Produite par Connections Productions et Botsford Media, Garde partagée sera diffusée à l’antenne d’Unis TV à compter du mardi 20 septembre à 20h. La série sera aussi disponible en ligne sur TV5Unis.