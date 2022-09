Plusieurs Acadiens en nomination aux Prix Musique NB

Le groupe acadien La Patente et l’artiste multidisciplinaire bilingue Boy T dominent les nominations des Prix Musique NB (MNB) récoltant respectivement trois et quatre mentions.

Musique NB a dévoilé les finalistes de ses prix dans les dix catégories. La formation folk, country, rock, La Patente, arrive en tête de peloton dans les nominations francophones en étant citée dans trois catégories dont celle de l’enregistrement de l’année pour son premier album L’illusion d’la perfection. Le quatuor établi à Fredericton, qui regroupe des musiciens du Madawaska, est aussi en lice pour le prix de la chanson de l’année (Cinq heures moins quart) et de la révélation de l’année.

Mariant le hip-hop, le R&B, le blues, le rap, l’artiste Boy T, de Fredericton, évoluant en français et en anglais, figure aussi parmi les révélations de l’année. Sa pièce Aventures se retrouve dans la catégorie de la chanson et du vidéoclip. L’artiste est également cité dans la catégorie de l’innovation.

Plusieurs artistes francophones ont obtenu deux nominations. Parmi eux, on retrouve Maggie Savoie qui est mentionnée dans les catégories de l’enregistrement (Appalaches) et de la chanson de l’année pour sa pièce Les étoiles. Matt Boudreau est nommé dans les catégories de la chanson et de l’enregistrement de l’année pour son album OVNI. Hubert Cormier qui a sorti un premier micro album, BôSoleil, en 2021, a obtenu des nominations dans les catégories de l’enregistrement et de la chanson de l’année. Jono est en lice pour les prix de l’enregistrement (Party Chenous) et chanson de l’année.

Les albums de Lisa LeBlanc, Daniel Goguen, Andrew Creeggan, Colleen Duguay et Marc à Paul à Jos figurent également parmi les dix finalistes qui tenteront de décrocher le trophée de l’enregistrement de l’année.

Émilie Landry, Chloé Breault et Laurie LeBlanc sont quant à eux finalistes dans la catégorie vidéo de l’année. Le percussionniste acadien Martin Daigle a reçu une nomination pour son esprit innovateur tout comme le Festival de musique et d’art sonore Re: Flux. L’événement de Moncton est également cité dans la catégorie du festival de l’année.

La soirée de remise de prix MNB qui aura lieu à la Salle Bernard-LeBlanc à Moncton donnera le coup d’envoi au Festival (506) du 20 au 22 octobre.