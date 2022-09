Le duo Beauséjour lance un nouvel album de classiques de la musique country

Le duo Beauséjour lance son album Mille après Mille au Festival Western de St-Tite. Ce deuxième opus du tandem formé de Danny Boudreau et Jocelyne Baribeau revisite des classiques de la musique country dans de nouvelles versions empreintes de nostalgie.

Joint à St-Tite où il se trouve depuis deux jours, Danny Boudreau confie vivre de beaux moments. Après s’être produit au 9e Gala Country, le groupe Beauséjour se prépare à dévoiler son nouvel album sur l’une des plus grandes scènes du Festival Western au centre-ville de St-Tite.

Le chanteur acadien raconte que le duo a même choisi de repousser un peu la sortie de son disque pour pouvoir le lancer au Festival Western.

«Quand on nous a invités à venir faire le lancement ici, on a décidé de le retarder un peu parce que ça prend toute sa raison d’être surtout cet album-là parce qu’on a vraiment décidé de revisiter tous ces vieux classiques de western et country francophone canadien. Je pense que l’endroit idéal pour le lancer c’est effectivement St-Tite.»

Beauséjour c’est la rencontre et le mariage de deux grandes voix de l’Est et de l’Ouest. Les pièces de leur nouvel album raviveront de beaux souvenirs chez les amateurs country. Danny Boudreau raconte qu’il a grandi en écoutant du vieux country américain. En tant que réalisateur de l’album, il a voulu lui donner une sonorité qui s’apparente à celle des chanteurs comme Johnny Cash, Waylon Jennings ou Loretta Lynn, bien que ce soit toutes des chansons francophones.

«Quand on est entré en studio, c’est ce que j’ai donné comme directive aux musiciens, même que j’ai donné des exemples concrets comme la chanson Que le lune est belle ce soir, je voulais absolument qu’on lui donne le même genre de swing que Coal Miner’s daughter de Loretta Lynn. Je m’envolerai a un petit côté Johnny Cash, J’entends siffler le train c’est très Waylon Jennings.»

Ce sont des classiques qui ont été repris plusieurs fois. Danny Boudreau et Jocelyne Baribeau tenaient aussi à ce qu’il y ait une couleur propre à leurs coins de pays respectifs. On retrouve donc dans cette collection la pièce Joe Leblanc de l’Acadien Ronald Bourgeois et une pièce de l’Ouest canadien Le vent d’été de Jeff Staflund. Ces deux pièces collent bien au reste du disque.

«Ces deux chansons sont un peu la boucle de cet album, mais entre les deux, on passe de Que la lune est belle ce soir à Quand le soleil dit bonjour aux montagnes.»

Le duo Beauséjour lance un deuxième album Mille après Mille. – Gracieuseté

L’appel de la route

Environ 3000 kilomètres séparent les deux artistes, Danny Boudreau étant à Petit-Rocher et Jocelyne Baribeau au Manitoba. Cette distance et l’envie de reprendre la route ont guidé aussi le choix des chansons, précise l’auteur-compositeur-interprète. Des titres comme Mille après Mille, J’entends siffler le train et Comme un vrai gamin, une adaptation d’un des plus grands classiques de Willie Nelson, On The Road Again, figurent sur le disque.

«Cette chanson qu’on a lancée il y a pas très longtemps représente bien aussi le fait qu’on est bien content de reprendre la route et de faire des shows.»

Ils ne voulaient surtout pas laisser mourir le duo, même si la pandémie a mis un frein à l’élan qu’ils ont eu avec leur premier album. Le groupe voulait créer un nouveau projet, mais l’écriture à distance ne fonctionnait pas, précise le chanteur. C’est un peu pour cette raison qu’ils ont exploré le répertoire des classiques country.

Le chanteur qui lancera un album solo à la fin octobre et entreprendra une tournée de 26 concerts avec les Gars du Nord souligne que Beauséjour occupe une belle place dans sa carrière.

«J’essaie de faire des places assez égales à tous mes projets parce que chaque projet nourrit ce que j’aime faire donc évidemment Beauséjour m’apporte beaucoup de bonheur de chanter avec Jocelyne. Je pense que les gens aiment la musique qu’on fait et le mélange des voix et aussi le fait que ce soit un projet qui réunit la francophonie canadienne.»

Lors du spectacle de lancement à St-Tite, le duo sera accompagné des musiciens de l’album. Ils interpréteront les pièces des deux disques, ainsi que des surprises. Le chanteur apprécie l’ambiance à St-Tite. En dix jours, entre 600 000 et 700 000 visiteurs passent dans ce village d’à peine 4000 habitants. Jocelyne Baribeau réalise ainsi un grand rêve de chanter au Festival Western.

«C’est quand même le deuxième plus gros rodéo en Amérique du Nord et pour la musique country, c’est le summum, c’est un peu comme faire la Place des arts», ajoute Danny Boudreau.

Le duo Beauséjour présentera aussi un spectacle à Petit-Rocher le 28 septembre. L’album Mille après Mille sort ce vendredi.