Hommage à Michel Thériault

La Société culturelle Sud-Acadie rendra hommage à l’artiste pluridisciplinaire Michel Thériault lors d’une soirée intime à l’Église historique de Barachois.

Joanne LeBlanc Skyrie de la Société culturelle Sud-Acadie raconte que l’organisme tient à saluer la contribution de l’artiste de Shediac à l’ensemble de leur programmation. Depuis qu’il s’est installé dans la région, l’auteur-compositeur-interprète et artiste-peintre a participé à plusieurs activités, telles que la série musicale Michel Thériault et ses tizamis. Il a collaboré également aux spectacles sur le quai, tout en appuyant les festivals d’art en fête et les soirées bistrots à l’église.

«On a organisé une petite soirée pour lui donner une occasion d’amener son livre pour les citoyens d’ici et aussi pour lui dire merci. Il vient de chez nous et il nous a tellement aidés depuis qu’il est arrivé sur la scène à Shediac avec nos festivals et nos soirées de musique. On a lancé une invitation à tout le monde pour venir saluer Michel avec nous», a déclaré Mme LeBlanc Skyrie.

L’auteur-compositeur-interprète natif de Bertrand présentera son livre Le faiseur de chansons qu’il vient de publier. De plus, un montage audiovisuel sera présenté afin de souligner sa contribution, suivi d’un goûter, a fait savoir Mme LeBlanc Skyrie. La soirée aura lieu à l’Église historique de Barachois ce jeudi 22 septembre à 19h.