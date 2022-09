Le village de Petit-Rocher est déjà en mode «Éloizes», une semaine avant l’ouverture officielle de l’événement qui rend hommage aux artistes de l’Acadie.

Une première activité s’est déroulée lundi soir avec le vernissage de l’exposition des finalistes des Éloizes 2022.

Les œuvres de Vicky Lentz, David Champagne et Emilie Grace Lavoie, tous trois finalistes dans la catégorie artiste visuel de l’année, sont en montre à l’édifice municipal de Petit-Rocher.

La salle d’exposition et les œuvres sont accessibles gratuitement au public jusqu’au 16 octobre prochain.

Un autre événement présenté en marge des Éloizes a pris son envol en début de semaine, soit l’activité jeunesse l’École des arts.

D’ici la fin du mois de septembre, les élèves des 34 écoles du District scolaire francophone Nord-Est recevront la visite d’une vingtaine d’artistes qui permettront d’initier les jeunes à différentes disciplines artistiques.

La tenue de ces différentes activités a fait dire à la mairesse de Petit-Rocher que son village vibre déjà au rythme des Éloizes, une grande célébration qui se tiendra du 28 septembre au 1er octobre.

«On a déjà eu un bel avant-goût de ce qui nous attend la semaine prochaine, tout le monde ici est excité», a confié Rachel Boudreau.

«Les Éloizes, c’est énorme! J’ai l’impression que les gens ne réalisent même pas encore tout ce qui nous attend avec les artistes en nomination et les événements qui auront lieu», a ajouté la mairesse.

L’ouverture officielle des Éloizes se déroulera pour sa part le mercredi 28 septembre avec un rassemblement qui se tiendra au QUAI de Petit-Rocher. L’événement mettra en vedette Claude Cormier et Cindy Mae Arsenault, qui sont respectivement finalistes dans les catégories artiste de l’année en musique et artiste de l’année en danse/arts du cirque.

La direction artistique des Éloizes 2022 a été confiée à l’actrice, animatrice et chanteuse Isabelle Cyr.

Le volet musical de l’événement repose principalement sur des prestations sur scène d’artistes tels que Danny Boudreau, Laurie LeBlanc, Émilie Landry, Matt Boudreau, la Famille LeBlanc et Nathalie Renault.

Des projections de films acadiens avec Phil Comeau, un festin littéraire animé par Sandra Le Couteur avec auteurs et le chef de renom Philippe Levesque, une matinée avec Roland Gauvin et son ami Monsieur Crapeau et une rencontre entre l’artiste Édith Butler et le sénateur René Cormier figurent également à la programmation.

La soirée des Éloizes viendra clôturer la semaine d’activités culturelles avec un gala télévisé et animé par Matthieu Girard qui vise à souligner le meilleur de l’Acadie dans différentes disciplines artistiques.

Des prestations musicales de Laurie LeBlanc, Patsy Gallant, Édith Butler et Joseph Edgar sont prévues durant le gala.

Édith Butler recevra pour l’occasion le prix Hommage pour sa contribution inestimable aux arts et à l’Acadie.

Les Éloizes est un événement produit par l’Association acadienne des artistes professionnels du Nouveau-Brunswick.