Bruits blancs de Caroline Savoie: universel et personnel

Avec son troisième album Bruits blancs, Caroline Savoie a un peu le sentiment de revenir à la maison. Ce nouvel opus témoigne à la fois de son attachement profond pour son coin de pays, tout en jetant un regard sur le monde actuel.

Pour ce troisième effort, l’auteure-compositrice-interprète de Dieppe a eu envie de sortir un peu de sa zone de confort. Elle a donc fait appel au musicien Joe Grass qui signe la réalisation de Bruits blancs. À l’image de l’une de ses idoles, la chanteuse Feist, elle change de style d’un disque à l’autre tout en restant elle-même. On retrouve donc sa voix enveloppante, sa poésie sur une musique naviguant entre le folk et la pop indépendante tantôt planante tantôt dynamique.

«Même si ça reste toujours Caroline Savoie, j’essaie d’apporter des enrobages un peu différents», a expliqué l’artiste au cours d’une entrevue à la veille de son lancement à Moncton.

La chanteuse songeait depuis longtemps à travailler avec Joe Grass qui, à plusieurs égards, vit un peu le même genre de situation que la Dieppoise établie à Montréal. Le musicien de Moncton a également déménagé jeune dans la métropole québécoise afin de poursuivre sa carrière musicale.

«J’avais envie de me sentir à la maison avec cet album-là puis avec lui c’était un peu comme ça. Ça a été comme une chimie instantanée», a poursuivi la chanteuse évoquant du même souffle la magie de la côte Est.

Dix pièces composent cet opus qui s’ouvre sur Prélude. Elle emprunte de nouvelles voies musicales à la fois amples et parfois très intimistes comme la chanson Pépère; une lettre d’amour à son grand-père qui était un passionné de musique. C’est son grand-père qui lui a offert sa première guitare.

«Mon pépère est décédé la journée qu’on a fini la chanson. C’est comme un signe de la vie. Mon pépère n’allait pas bien depuis longtemps, il souffrait d’arthrite chronique et il ne pouvait plus jouer de la guitare depuis 25 ans. C’était triste», a confié la chanteuse qui a voulu lui rendre hommage.

D’ailleurs, elle fait une belle place à sa famille sur cet album. Dans le vidéoclip de la chanson Corail, tourné sur la côte acadienne et réalisé par Frédérique Bérubé, on aperçoit sa mère et sa grand-mère. Caroline Savoie explique que sans l’appui inconditionnel de sa famille, elle ne serait pas là où elle est rendue.

«Je suis reconnaissante pour ça.»

Un havre de paix

La plupart des chansons ont été composées dans son chalet à Cap-des-Caissie pendant la pause forcée qu’à peu près tous les artistes ont vécue. Ce chalet situé sur le bord de la mer est devenu un havre de paix pour la chanteuse. Si Montréal peut s’avérer parfois anxiogène, ce havre lui apporte une sérénité.

«Quand j’arrive au chalet, il y a plus un laissé aller et un recul sur les choses. Je pense que ça a beaucoup aidé premièrement pour ma sérénité de vie, mais aussi juste de prendre un recul sur ma carrière et sur les chansons. On dirait que j’avais l’espace et le temps pour faire ça.»

Les paysages du littoral acadien et cet état de bien-être ont clairement influencé son œuvre comme en témoigne la chanson Cap-des-Caissie.

Paru en 2019, Pourchasser l’aube était un album plutôt introspectif où elle révélait une période plus sombre de sa vie. Cette fois, elle s’ouvre sur le monde, mais d’un point de vue personnel. L’état du monde et de la planète ont été exacerbés par la pandémie, rappelle l’artiste.

«Je me sens comme si on vivait un événement historique après l’autre. […] En plus, on a tous nos obstacles et nos défis auxquels on fait face dans notre vie personnelle, mais en plus on voit ce qui se passe dans le monde. C’est de naviguer à travers ça avec son propre vécu, ça fait que c’est un peu ça que j’ai essayé de véhiculer sur l’album.»

Plus elle vieillit, plus elle réalise l’importance d’avoir un pied-à-terre en Acadie. À l’approche de son lancement à Moncton, l’artiste est fébrile.

«Je suis vraiment excitée parce que ça faisait vraiment longtemps qu’on mijote l’album puis ça fait un bout qu’il est prêt, ça fait que j’avais hâte que ça se rende aux oreilles des gens. En plus, je n’ai pas joué avec mon plein groupe depuis à peu près deux ans.»

Ils seront six musiciens sur scène. Plusieurs artistes ont collaboré à cet album, dont Chloé Breault, Lisa LeBlanc et les Hay Babies qui ont prêté leur voix sur la chanson Cap-des-Caissie. Le disque a été enregistré à Montréal, avec quelques morceaux en Acadie.

Caroline Savoie présente son spectacle de lancement ce jeudi 22 septembre à 17h au Centre culturel Aberdeen. L’artiste se produira aussi à la FrancoFête en Acadie en novembre. Son album sera disponible à compter du 23 septembre.