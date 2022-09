Les Jeunesses musicales de Dalhousie dévoilent leur nouvelle saison

Mozart, Piazzolla, Schumann, Debussy et Haydn figurent parmi les compositeurs à l’honneur de la 31e saison des Jeunesses musicales de Dalhousie qui propose une programmation diversifiée et audacieuse.

Six productions seront à l’affiche du Théâtre LER à Dalhousie au cours de la prochaine saison artistique des Jeunesses musicales qui s’étendra du 1er octobre 2022 au 8 avril 2023.

La production Amadeus du Ballet atlantique du Canada donnera le coup d’envoi à cette nouvelle saison. Sur la musique de Mozart et Salieri, cette œuvre raconte la vie passionnante de Mozart.

Le chant et le théâtre seront aussi à l’honneur dans l’adaptation de La veuve joyeuse de Franz Lehàr. Celle-ci mettra en vedette quatre chanteurs, deux comédiens et un pianiste. Cette production permettra au public de découvrir des talents de la région.

Le quintette à vent, Ventus Machina – Gracieuseté Une scène de la production Amadeus du Ballet atlantique du Canada. – Gracieuseté Le spectacle Une veuve joyeuse sera présentée le 22 octobre dans le cadre des Jeunesses musicales de Dalhousie. – Gracieuseté: Antoine Saito

Afin de souligner le 100e anniversaire de naissance du célèbre compositeur Astor Piazzolla, un concert hommage figure au menu de la 31e saison. Le duo de guitare et violoncelle voyagera à travers les plus grandes inspirations de jeunesse du célèbre compositeur de tango, allant de Bach à Ginastera en passant par Bartók et Duke Ellington.

La programmation comprend aussi un récital piano et clarinette, Portraits et Fantaisie, mettant en relief la musique de Schumann et Debussy. Le quintette à vent Ventus Machina du Nouveau-Brunswick offrira également un concert en mars avec comme invité, le chanteur-narrateur micmac Hubert Francis d’Elsipogtog.

Pour clore la saison, le Quatuor à cordes Rolston interprétera un programme varié incluant des œuvres de Haydn et Beethoven.

Tous les spectacles auront lieu au Théâtre LER les samedis à 19h30.