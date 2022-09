Lisa LeBlanc et Salebarbes dominent les nominations à l’ADISQ

Lisa LeBlanc se distingue à l’ADISQ avec six nominations. L’auteure-compositrice-interprète de Rosaireville est suivie de près par la formation Salebarbes qui a récolté quatre mentions, dont celle du groupe de l’année.

L’Association québécoise de l’industrie du disque, du spectacle et de la vidéo a dévoilé, mercredi, les finalistes dans les 33 catégories musicales et les 23 sélections de l’industrie. Cinq artistes et groupes de l’Acadie figurent parmi ceux qui tenteront de décrocher un Félix lors d’un des trois galas en novembre prochain. En plus de Lisa LeBlanc et Salebarbes, on retrouve Édith Butler et P’tit Belliveau.

Jean-Philippe Fréchette qui a réalisé la scénographie et la mise en scène du spectacle Boîte aux lettres des Hay Babies figure aussi parmi les finalistes.

Lisa LeBlanc est citée dans six catégories pour son album Chiac Disco: Interprète féminine, Choix de la critique, Album pop, Auteur ou compositeur et Chanson de l’année pour la pièce Pourquoi faire aujourd’hui. L’artiste acadienne est aussi en nomination avec Benoit Morier pour la réalisation du disque Chiac Disco.

En plus d’être en lice pour le Félix du groupe de l’année, Salebarbes tentera de mettre la main sur le prix de la chanson de l’année pour Good Lord tirée de son album Gin à l’eau salée. Le deuxième disque du quintette acadien et québécois figure aussi dans les catégories de l’Album de l’année – réinterprétation et du succès populaire.

Le tour du Grand Bois d’Édith Butler (réalisé par Lisa LeBlanc) est en nomination dans la catégorie de l’album folk, tandis que le disque Un homme et son piano de P’tit Belliveau se distingue dans la sélection des albums alternatifs.

La grande fête de la musique qui sera animée par Louis-José Houde se tiendra le dimanche 6 novembre et sera diffusée en direct à la télévision de Radio-Canada. Le Premier Gala animé par Pierre Lapointe sera présenté en soirée le 2 novembre sur Télé-Québec, tandis que le Gala de l’industrie se tiendra plus tôt dans la journée du 2 novembre. Un total de 56 Félix seront remis lors des trois galas.

Hubert Lenoir, 2Frères, les Cowboys Fringants, Coeur de pirate, Patrick Watson, Jay Scøtt et Roxanne Bruneau figurent aussi parmi les artistes ayant obtenu le plus grand nombre de nominations.