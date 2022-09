Musique classique: à la reconquête du public à Bertrand

Les concerts de musique à l’église Saint-Joachim à Bertrand sont de retour pour une nouvelle saison du 25 octobre au 21 mai.

Créée en 2015 par le directeur artistique Réjean Poirier, la série de concerts Musique Saint-Joachim a pour objectif de partager la passion des concerts de musique classique au sein de la Péninsule acadienne et du Nord de la province. Elle fait aussi la promotion des musiciens locaux.

«Ce sont des artistes néo-brunswickois appréciés, affirme Réjean Poirier. Ils n’ont pas vraiment l’occasion de jouer ailleurs. C’était notre objectif de permettre aux musiciens de jouer dans leur propre région.»

Ce seront sept concerts qui seront présentés en l’église Saint-Joachim de Bertrand, moins que les années précédentes.

«On a été un peu plus prudents, parce que l’an dernier, le public n’a vraiment pas été présent. Cette saison, on a décidé d’être plus conservateur en faisant moins de concerts. Mais on a une programmation très variée.»

La saison commencera le 25 septembre avec un concert gratuit. Il mettra en scène le New Cohort Concert, un duo de violon alto et de violoncelle composé de Keith Hamm et Julie Hereish. Ils ont participé à de nombreux concerts en diffusion en direct pendant la pandémie ainsi qu’à plusieurs festivals partout au Canada.

Un des grands événements de la saison est le Chœur de Louisbourg. Le groupe composé de vingt choristes et sept musiciens s’arrêtera le 16 octobre à Bertrand dans le cadre de leur tournée en octobre, après un arrêt au Music at Trinity d’Amherst et avant un concert à l’église St. John’s United de Moncton. Ils interpréteront des morceaux de l’époque baroque de Jan Dismas Zelenka, Georg Philipp Telemann et Johann Adolf Hasse.

Grande nouveauté cette année, un concert de jazz sera proposé le 20 novembre avec le pianiste François Bourassa, qui présentera son recueil de compositions originales.

«C’est la première fois que l’on a un concert de jazz dans notre programmation. On est très content d’essayer ça.»

Le 11 décembre aura lieu l’événement Chantons Noël. Reporté pendant deux ans, ce rassemblement annuel invite le public à venir chanter des chansons de Noël. L’événement est l’occasion d’amasser des fonds pour un organisme local.

Le 16 avril 2023, le guitariste Jean-François Haché, un habitué de la série de concerts, interprétera les œuvres du compositeur atikamekw Pascal Sasseville Quoquochi. Réjean Poirier espère que le compositeur pourra être présent pour le concert.

Grand succès lors de son passage en 2017, la saxophoniste Geneviève d’Ortun revient le 30 avril 2023. Le thème de son spectacle est «Carnets de voyage» et sera inspiré de son séjour en Chine avec le Cirque du Soleil et de son périple en Asie.

Ce sera Samuel Gauvin, pianiste local très apprécié dans la région, qui conclura la saison le 21 mai 2023 avec un récital de sonates signées par Mozart et Beethoven.

Réjean Poirier ne néglige pas la possibilité d’ajouter des concerts si l’occasion se présente.

Ce sera aussi le retour des abonnements, les spectateurs intéressés pourront débourser 75$ pour assister à cinq concerts, ce qui les feront économiser 50$ sur les prix réguliers.

Un public à reconquérir

La saison 2021-2022 a été plutôt timide pour l’organisation. Très peu de personnes ont assisté aux concerts. Une des raisons possibles est le fait que le public, principalement âgé, était inquiet d’attraper la COVID pendant les concerts.

«Au niveau des diffuseurs de musique classique, on a tous eu le même problème. Que ce soit au Québec ou à l’église de Barachois, tout le monde a vécu la même chose. Les gens n’étaient pas présents aux concerts. L’équipe de Musique Saint-Joachim espère retrouver son public cette année. Un gros travail a été fait pour encourager les gens à venir et pour publiciser l’événement sur les réseaux sociaux. «Sans public, Musique Saint-Joachim n’existerait pas.»