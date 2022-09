Des morceaux de l’histoire de la grande région de la Ristigouche rassemblés dans un livre

La Société historique Machault a livré son dernier bulletin en janvier, et ce, après un quart de siècle de publications. Celle-ci lancera toutefois d’ici quelques semaines une compilation des articles parus au cours de cette période.

«Ce livre, c’est un peu l’héritage du travail effectué par la Société historique au cours des dernières années.»

Depuis la dernière parution du bulletin, Michel Goudreau n’a pas chômé. Rédacteur en chef et principal contributeur d’articles au bulletin, le président sortant de l’organisme s’est donné comme mission de partager avec le grand public certains pans de l’histoire de la région de la Ristigouche, soit le secteur situé des deux côtés de cette rivière dont la renommée n’est plus à faire.

Ces efforts seront publiés d’ici quelques semaines à l’intérieur d’un ouvrage intitulé Histoire Ristigouche: regard sur une région oubliée.

«Dans le fonds, il s’agit principalement d’une rétrospective de tout ce qui a été fait depuis 1996 – année de notre premier bulletin -, mais avec certains ajouts. On a également incorporé un fil conducteur qui permet de suivre l’évolution de l’histoire de la région. On voulait offrir quelque chose de beau qui reflète le travail effectué depuis 25 ans», explique M. Goudreau.

Le recueil Histoire Ristigouche: Resgard sur une région oubliée met en évidence plusieurs des faits marquants qui se sont déroulés sur ce territoire au cours des 400 dernières années. Sur la pochette, on peut notamment voir un clin d’oeil à la célèbre bataille de 1760 ainsi qu’à l’incendie de 1910 qui a ravagé Campbellton. – Gracieuseté

Historien amateur, celui-ci estime qu’il y a une réelle nécessité de raconter et de publiciser l’histoire de la région.

«L’histoire du Restigouche a presque toujours été écrite en anglais. Il y a très peu d’ouvrages publiés qui traitent de celle-ci en français. Il fallait remédier à cela», indique-t-il.

«On le dit depuis des années, l’histoire de notre grande région est très riche, et pourtant, elle est traitée comme une note de bas de page dans la grande histoire nationale. L’objectif de cet ouvrage est de mettre en avant-scène cette histoire, démontrer qu’elle mérite d’être citée et enseignée», indique M. Goudreau, admettant trouver déplorable qu’on n’en parle toujours que très peu en salle de classe, même au niveau local.

Celui-ci verrait d’ailleurs très bien l’aboutissement d’une entente avec les écoles pour le partage du livre, quitte à ce que cela se fasse en version électronique.

«Il y a quelques années, on enseignait l’histoire de la Restigouche dans nos écoles, mais ça ne se fait malheureusement plus, ou à tout le moins uniquement en surface. C’est dommage, car sans cette connaissance du passé, c’est difficile pour les citoyens d’avoir un attachement, un sentiment d’appartenance envers leur région», estime l’auteur.

Les amateurs d’histoire devront toutefois faire vite s’ils veulent se procurer une édition de cet ouvrage puisqu’on ne prévoit – dû moins pour le moment – en imprimer que 250 exemplaires.

«On a un beau problème en ce moment, c’est qu’on a un système de réservations et que ça part très vite, au point où on se demande si on ne va pas en manquer avant même notre lancement officiel prévu à la fin octobre», avoue M. Goudreau qui ne pense pas à ce moment-ci à commander une réimpression.

«Si un éditeur montre de l’intérêt à reprendre le travail et en faire des réimpressions, ça pourrait être une option. Mais pour l’instant, on parle d’une édition limitée. On ne voulait pas se lancer dans une grosse production, car c’est beaucoup de travail», dit-il, précisant que ce sont les bénévoles de la Société historique Machault qui doivent distribuer et vendre les livres.

Selon lui, il n’est pas dans les plans d’offrir l’ouvrage en édition électronique grand public, bien qu’il n’exclut pas cette possibilité, l’objectif étant au final de faire connaître l’histoire de la région au plus large auditoire possible.

Les gens intéressés peuvent précommander l’ouvrage à l’adresse courriel lapetiterochelle@telus.net