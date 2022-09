Dieppe: un 32e salon du livre en personne

De gauche à droite et de bas en haut, le vice-président du Salon du livre de Dieppe, Abdelatif Imazitene, le maire de Dieppe, Yvon Lapierre, l’auteur Sébastien Lord-Émard et la directrice du Salon du livre de Dieppe, Liette Paulin LeBlanc. - AN: Cédric Thévenin