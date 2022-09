Théâtre populaire d’Acadie: une 49e saison sous le signe de la pluralité et de la diversité

Le Théâtre populaire d’Acadie a présenté la programmation de sa 49e saison, dont les mots-clés sont pluralité, diversité et enjeux.

«Notre 49e saison propose des œuvres qui parlent de nous, de nos préoccupations, de nos défis, mais également qui nous amènent à rêver, à voir le monde par le regard d’autres cultures, d’autres réalités, d’autres imaginaires», a déclaré le directeur artistique du TPA, Allain Roy, dans le communiqué de presse annonçant la programmation de 2022-2023.

L’union entre les artistes de la francophonie mondiale a été mise en avant par la boîte, notamment avec la collaboration de 14 compagnies de théâtre et près de 100 artistes francophones, dont 20 Acadiens, qui participent aux pièces au programme.

«Ces collaborations nourrissent les liens entre les artistes d’ici et d’ailleurs dans la francophonie, et nous permettent d’offrir à nos publics une programmation riche en découvertes, une formule gagnante à tous points de vue!»

La première œuvre présentée, Les Jumeaux d’Arcadie de Philippe Soldevila et Jean-François Mallet. Une coproduction entre Théâtre Sortie de Secours, le Théâtre populaire d’Acadie, Pupulus Mordicus et l’Orchestre Tutta Musica, cette pièce mélangeant plusieurs arts de la scène comme le théâtre, la musique et les marionnettes raconte l’histoire des citoyens du Royaume de Nouvelle-Arcadie qui ont de la difficulté à choisir le successeur du roi. Mettant en vedette des artistes acadiens et québécois, soit Marie-Pier Chamberland, Frédérique Cyr-Deschênes, Pierre-Olivier Grondin, Bruno Marquis et Claire Normand, ainsi que l’Orchestre Tutta Musica, Les Jumeaux d’Arcadie sera présenté au Centre culturel de Caraquet, le 16 octobre, et au Théâtre l’Escaouette de Moncton, le 21 octobre.

Grand événement théâtral au Québec, la pièce Un. Deux. Trois. de Mani Soleymanlou s’arrêtera au Centre culturel de Caraquet les 2 et 3 novembre. Dans cette production d’Orange Noyée, ce sont 40 interprètes francophones, d’ici ou d’ailleurs, immigrants, allochtones, autochtones et métis, qui partagent sur scène leur expérience de vie et leurs pensées. Le tout en faisant questionner le spectateur sur ce qui nous rend humains.

Le TPA présentera, en collaboration avec le Théâtre de la Vieille 17, la pièce Intrusions de Joan McLeod, l’histoire d’une femme qui relate son attente de transferts vers une résidence pour personnes âgées. La pièce est traduite et interprétée par Marie-Thé Morin et mise en scène par Geneviève Pineault. Elle fera une tournée atlantique du 15 novembre au 4 décembre, s’arrêtant au Centre culturel de Caraquet le 20 novembre.

Présentée lors de la programmation 2021-2022, la pièce Les meilleurs frères de Daniel MacIvor, dans une version traduite par Jean-Philippe Raîche, reprendra sa tournée au Nouveau-Brunswick, en passant au Centre culturel de Caraquet, le 12 février 2023. La pièce, mise en scène par Martine Beaulne, avec Eric Butler et Tony Murray, raconte l’histoire de deux frères qui doivent organiser les funérailles de leur mère et s’occuper du lévrier italien qu’elle a laissé.

Production du Théâtre Duceppe, Le loup de Nathalie Doummar, dans une mise en scène de Chloé Robichaud, mettant en vedette Maude Guérin et Luc Senay, sera présenté au Centre culturel de Caraquet, le 22 février 2023. La pièce narre les tentatives d’un homme commençant à perdre ses souvenirs de faire le ménage dans sa vie.

La saison du TPA se clôture les 5 et 6 avril 2023 avec Manman la mer, une production du Théâtre Catapulte qui sera présentée à la Boîte-Théâtre de Caraquet. Cette oeuvre de l’auteur et interprète haïtienne Djennie Laguerre raconte l’histoire d’une femme dotée d’un don de clairvoyance qui retourne à Haïti pour rencontrer sa grand-mère à la réputation mystique et demander son aide afin de guérir une mystérieuse maladie.

Pendant la saison, le TPA proposera aussi des activités liées au Festival de théâtre jeunesse en Acadie, qui se tiendra du 28 au 30 avril 2023. Il y aura aussi des lectures 5 à 7 et des laboratoires d’écriture qui sont prévus, ainsi que des nouveaux balados qui seront publiés sur le site web de la compagnie et le retour de la Loto TPA, dont les fonds iront au développement du volet jeunesse de l’organisation.