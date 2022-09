Petit-Rocher: l’édition 2022 des Éloizes est officiellement lancée

Le coup d’envoi des activités entourant la présentation des Éloizes a été donné mercredi soir, à Petit-Rocher.

L’ouverture officielle s’est déroulée à la salle multifonctionnelle Denis-Richard en présence d’artistes, d’intervenants de l’industrie culturelle et d’élus de la région Chaleur.

Le public présent a eu droit à des performances en musique et en danse des artistes Claude Cormier et Cindy Mae Arsenault, tous deux originaires des Îles-de-la-Madeleine et en nomination pour un des prix Éloizes qui seront remis lors d’un gala qui se tiendra samedi soir.

C’est d’ailleurs la première fois depuis l’avènement des Éloizes en 1998 que les artistes madelinots sont considérés au même titre que les artistes du Nouveau-Brunswick et qu’ils peuvent être finalistes à un prix ou prendre pleinement part à la programmation.

«C’est une édition bien spéciale, car c’est le dernier événement d’envergure à Petit-Rocher avant que Belle-Baie ne prenne le flambeau. Quel legs extraordinaire!», a affirmé Carmen Gibbs, qui est la directrice générale de l’Association acadienne des artistes professionnels du Nouveau-Brunswick.

«Les arts seront partout, sur le quai, en salle de spectacles, à la bibliothèque, dans l’aréna, à l’édifice municipal, à l’église et bien sûr dans le coeur de chacun d’entre nous. Depuis notre arrivée, le village rayonne», a ajouté celle qui est aussi la productrice des Éloizes 2022.

Carmen Gibbs a tenu à souligner le cachet unique des Éloizes en raison de son caractère multidisciplinaire qui reconnaît toutes les formes d’arts.

L’artiste Laurie LeBlanc et sa gérante étaient présents à l’ouverture officielle des Éloizes 2022. – Acadie Nouvelle: Sébastien Lachance Le public présent à l’ouverture des Éloizes a eu droit à des performances en musique et en danse, dont celle de Cindy Mae Arsenault. – Acadie Nouvelle: Sébastien Lachance

Première nomination

Malgré son parcours bien étoffé sur la scène musicale, l’artiste Laurie LeBlanc en est à une première nomination à un prix du gala des Éloizes.

Le populaire chanteur originaire de Bouctouche est finaliste dans la catégorie artiste s’étant le plus illustré à l’extérieur de l’Acadie, tout comme le cinéaste Phil Comeau et l’acteur-créateur Mathieu Chouinard.

Présent lors de l’ouverture officielle, Laurie LeBlanc s’est dit enchanté de séjourner toute la semaine à Petit-Rocher. Le chanteur a eu l’occasion de visiter des écoles à Neguac ainsi qu’à Dalhousie et d’échanger avec des élèves du secondaire dans le cadre d’activités jeunesse qui étaient à l’horaire, depuis la semaine dernière, dans plus de 30 écoles.

La direction artistique des Éloizes a été confiée à l’actrice, animatrice et chanteuse Isabelle Cyr.

«Je suis comme un enfant qui célèbre Noël, c’est à la fois un soulagement et excitant après des mois d’attente et de travail. J’estime avoir créé une programmation pour tous les goûts et qui va plaire à tout le monde», a confié celle qui animait l’événement d’ouverture.

Les Éloizes 2022 se poursuivent jeudi midi avec un événement littéraire mettant en vedette les trois finalistes dans la catégorie artiste de l’année en littérature.

Phil Comeau présentera pour sa part un après-midi de cinéma avec ses œuvres Belle-Île-en-Mer et Belle-Île en Acadie.

Le Festin littéraire où la gastronomie du chef Philippe Levesque sera jumelée à la poésie, au roman, au théâtre et à la chanson risque d’attirer les foules jeudi soir à la salle multifonctionnelle Denis-Richard.

Des spectacles de musique classique à l’église Saint-Polycarpe et de jazz avec Nathalie Renault à l’auberge d’Anjou sont aussi à l’horaire en soirée au jour deux des Éloizes.